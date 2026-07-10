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Guía para perderse en Córdoba en verano

Medina Azahara nocturna

Visita teatralizada al yacimiento de Medina Azahara durante el verano de 2025.

Visita teatralizada al yacimiento de Medina Azahara durante el verano de 2025. / CÓRDOBA

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María Canales

María Canales

Dirección: Ctra. Palma del Río, km 5,5.

Horario: a partir de las 21.30 horas.

Teléfono: 699 341 142.

Precio: Visita guiada 22 euros (adultos); 10€ (niños) y gratis (menores de 4 años).

Hay lugares que adquieren una dimensión completamente diferente cuando cae el sol y Medina Azahara es uno de ellos. La visita nocturna a la ciudad califal ofrece una oportunidad para descubrir uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Europa, bajo una atmósfera cargada de historia, misterio y belleza.

Durante aproximadamente una hora y media, los visitantes recorren el yacimiento acompañados por un guía oficial que desvela los secretos de la legendaria ciudad mandada a construir por Abd al-Rahman III en el siglo X. A medida que avanza la visita, las ruinas cobran vida a través de relatos, explicaciones históricas y leyendas que ayudan a comprender la grandeza de una urbe que llegó a convertirse en el centro político y cultural de Al-Ándalus.

La iluminación nocturna aporta una perspectiva completamente distinta de espacios emblemáticos, como salones, patios, calles y dependencias administrativas. Además de interpretar los principales espacios arqueológicos, la visita profundiza en la organización del califato cordobés, una de las etapas más influyentes de la historia peninsular.

Disponible entre finales de junio y septiembre, esta experiencia se ha convertido en uno de los planes más atractivos para las noches de verano en Córdoba. Una propuesta ideal para quienes desean acercarse al patrimonio de una forma diferente, disfrutando de la tranquilidad de la noche y del encanto de un enclave único.

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Porque si las noches cordobesas tienen un escenario capaz de transportar al visitante mil años atrás, ese es, sin duda, Medina Azahara.

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