Hotel Corbella Posadas

Dirección: Cortijo de la Emparedada, Posadas (Córdoba). Teléfono: 957 942 942. Otros servicios: Biblioteca, capilla, bodas, rutas a caballo, senderismo, menú degustación.

En la localidad de Posadas, el Hotel Corbella redefine el concepto de escapada rural, pues es una experiencia que combina historia, paisaje y un cuidado extremo por el detalle en un enclave donde el tiempo se detiene.

El origen del lugar es un antiguo cortijo andaluz transformado en alojamiento de cinco estrellas. El pasado se percibe en la arquitectura, los patios y la integración con el entorno, pero reinterpretado con una mirada contemporánea que apuesta por comodidad y elegancia sin estridencias. Todo, dentro de una finca de más de 200 hectáreas, donde olivares y naturaleza marcan la estancia.

La propuesta del hotel gira en torno a tres ideas: privacidad, calma y calidad. Las habitaciones (desde dobles hasta suites de mayor tamaño) están diseñadas como espacios singulares, donde la luz natural, los materiales cálidos y el silencio se convierten en parte de la experiencia. Más que habitaciones, son pequeños refugios pensados para desconectar.

Un pilar del proyecto es la gastronomía. El restaurante La Molienda, integrado junto a una antigua almazara, se plantea como un homenaje al producto andaluz. Su cocina, que combina tradición y contemporaneidad, trabaja con ingredientes de cercanía y ofrece desde propuestas a la carta hasta menús degustación, y desayunos con producto local.

Noticias relacionadas

El plan se completa con servicios que refuerzan la idea de bienestar. Una alberca rodeada de naturaleza, zonas para pasear entre senderos y olivos, gimnasio con vistas o espacios para disfrutar sin prisa forman parte de un conjunto pensado para vivir el hotel más allá del descanso nocturno. Y el entorno amplía las posibilidades con la cercanía de Córdoba y su cultura; además de invitar a practicar senderismo o ciclismo en los alrededores.