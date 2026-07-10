Dirección: C/ Corregidor Luis de la Cerda, 51. Córdoba. Horario: Todos los días de 10.00 a 00.00 horas. Teléfono: 957 484 746. Precio: Desde 49 euros.

Los Baños Árabes Hammam Córdoba Al-Ándalus proponen un viaje donde experimentar el balance perfecto entre salud y placer y descubrir el saber termal andalusí. La visita se inicia en la sala de bienvenida con la degustación del té Frescor Shammam, una infusión de té verde con notas de melón ideal para el verano. Además, se inicia el ritual sensorial con la bruma estacional.

Ya en los baños, el recorrido empieza en la terma de agua templada, una invitación a dejar atrás el estrés y aclimatar el cuerpo. A continuación, se recomienda dirigirse a las termas de agua caliente, para relajar los músculos. Tras el agua caliente, el contraste con el agua fría revitaliza el cuerpo y despierta los sentidos. Después de disfrutar del agua fría, es el momento de ir a la sala de vapor cálido y perfumado con esencias naturales que ayudan a purificar la piel y los pulmones.

Además, el Hammam ofrece el rincón del té, donde saborear una taza de té aromático (rooibos con naranja y té verde con menta) mientras se exploran los aromas de El Jardín de Hammam, donde descubrir la cosmética botánica sensorial de Hammam Al Ándalus. También se puede dedicar un momento a recostarse sobre las dos camas de piedra caliente y para quienes buscan un momento de calma y reflexión, también se ofrece un tablero de ajedrez. Para completar la experiencia, se recomiendan los masajes Miyah o Eulum.

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El Hammam cuenta con un bono viajero Hammam para disfrutar de cuatro servicios estacionales diferentes y consecutivos con un descuento. Este bono da acceso a la comunidad de viajeros Hammam con ventajas adicionales. Y junto a todo ello, se puede regalar una experiencia Hammam con las tarjetas regalo Hammam Al Ándalus.