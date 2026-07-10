Dirección: Convento de Santa Clara de la Columna, Belalcázar. Horario: del 5 al 9 de agosto. 22:30 h. Teléfono: 621 281 828. Web: www.belalcazar.es.

La agonía del coro de mancebas rompe el silencio sepulcral que hay en el Convento de Santa Clara de la Columna y unas velas se alzan como únicas guías entre la oscuridad para la muchedumbre intrigada. Don Gutierre de Sotomayor, primer señor de Gahete, ha muerto. El halcón y la columna, drama de Francisco Benítez, hace que Belalcázar vuelva a la Baja Edad Media para revivir la fundación del condado que lleva su nombre. Más adelante, Don Alonso de Sotomayor, arrogante y feroz hijo del fallecido y segundo conde de Gahete, se une en matrimonio con doña Elvira de Zúñiga. Francisco Herrera se pone en la piel del primero y Paqui Escribano hace lo propio con Elvira.

Para ello, ambos, a lo largo de meses, han cambiado su mono de trabajo por una armadura o vestido medieval para trasladarse al decadente siglo XV. Al igual que ellos, más de cien personas aficionadas han tenido que superar una audición del actual director (por primera vez, belalcazareño), David Fernández Torrico, para representar sus respectivos papeles.

Cientos de aldeanos aledaños «cruzan sus murallas» para revivir esta historia. Tal es así que, en la última edición se tuvo que ampliar la obra un día más. Y es que se ha pasado de recibir a tres mil personas a unas ocho mil durante los días de representación.

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El drama llega a su ocaso en el tercer acto: gracias a Doña Elvira, su hijo Gutierre es nombrado primer conde, ahora sí, de Belalcázar, un nombre para limpiar la sangre derramada por Gahete. Un nombre para renacer, aquello que hace Belalcázar cada cuatro años con El halcón y la columna, obra estrenada hace dos décadas.