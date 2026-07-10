Guía para perderse en Córdoba en verano: Ruta de festivales musicales

Pocas estampas representan mejor el verano que una noche de música al aire libre. Con el paso de las horas el calor afloja, las plazas comienzan a llenarse y cientos de personas comparten escenario con artistas que, durante unas horas, convierten cualquier rincón en un lugar especial. En Córdoba, esa escena se repite cada año en muchos municipios y se ha convertido en uno de los atractivos del periodo estival.

Porque el verano cordobés no solo se vive en piscinas, terrazas o escapadas a la sierra. También se disfruta con música en directo. La provincia ha encontrado en los festivales una forma de enriquecer su oferta cultural y, al mismo tiempo, atraer visitantes que aprovechan estos eventos para descubrir pueblos, monumentos, paisajes y gastronomía. Detrás de cada concierto hay mucho más que música. Hay hoteles que completan su ocupación, restaurantes que reciben a nuevos clientes y calles que recuperan una animación especial cuando cae la tarde, ya que las altas temperaturas hacen que a determinadas horas no se puedan celebrar actividades al aire en libre en la mayor parte de la provincia. No son pocos los que llegan atraídos por un artista o grupo concreto y terminan regresando meses después para conocer con más calma el municipio que los recibió.

La tradición, además, viene de lejos. Córdoba cuenta con algunas de las citas culturales más consolidadas de Andalucía, capaces de combinar prestigio, calidad artística y una personalidad propia que las diferencia de otros festivales del panorama nacional. A estas propuestas se han sumado en los últimos años otras nuevas que han sabido conectar con públicos de distintas edades y gustos musicales.

El verano de 2026 ya ha dejado algunos ejemplos. El Festival Cañeteando, celebrado recientemente en Cañete de las Torres, volvió a demostrar el pasado junio el atractivo de este tipo de eventos. Miles de personas pasaron por una cita que contó con actuaciones tan destacadas como las de Nancys Rubias y Queen Revolution, confirmando el crecimiento de un festival que ha logrado hacerse un hueco en el calendario estival de la provincia.

Concierto en Priego de Córdoba de Fangoria y Nancys Rubias. / CÓRDOBA

Pero buena parte de las grandes citas son más propias de julio y agosto. Entre ellas sobresale el Festival de la Guitarra de Córdoba, una referencia cultural que este año ha alcanzado una edición especialmente significativa. Durante varias semanas, la capital cordobesa ha vuelto a llenarse de conciertos, cursos, encuentros y actividades vinculadas a un instrumento que forma parte de la historia musical de España y que ha dado prestigio internacional a esta cita.

También ocupa un lugar destacado Córdoba Live, que en pocos años se ha consolidado como uno de los grandes ciclos musicales del verano andaluz. Su capacidad para atraer a artistas de primer nivel y a miles de espectadores lo ha convertido en una parada habitual para quienes siguen las grandes giras nacionales.

La provincia también aporta algunas de sus propuestas más reconocidas. Priego de Córdoba celebra una nueva edición de su Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, una cita que acumula décadas de historia y que continúa siendo uno de los referentes culturales del verano andaluz. Por su parte, Cabra vuelve a reunir a importantes nombres de la música española en una programación musical estival que cada año gana peso dentro del calendario cultural cordobés.

Al final, los festivales son una magnífica excusa para perderse por la provincia. Para descubrir una plaza que no aparece en los itinerarios habituales, cenar al aire libre después de un concierto o pasear por calles que mantienen el bullicio hasta bien entrada la noche. En Córdoba, el verano tiene muchas formas de disfrutarse. Y una de las más atractivas que hay sigue siendo dejarse llevar por la música.

Conoce cada una de las propuestas de esta ruta pinchando sobre ellas: