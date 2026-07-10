Guía para perderse en Córdoba en verano: Ruta rural con estrellas

El sector turístico intenta aprovechar todos los recursos posibles y encontrar nuevos nichos de mercado, una máxima de la que no se escapa el mundo rural, que busca ofrecer lo mejor de sí mismo para atraer a visitantes. Como espacio alejado del ruido, que oferta lugares especiales y en conexión con el medio ambiente, el mundo rural quiere encontrar en el astroturismo un nuevo lugar donde conectar con el turista más exigente.

Entrar en ese terreno ha sido posible gracias al compromiso y la apuesta por las certificaciones starlight, que permiten hablar de destinos con muy buenas cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y, por tanto, lugares excelentes para el desarrollo de actividades turísticas que tengan en su base este recurso natural. La provincia de Córdoba cuenta con numerosos municipios encuadrados en entornos declarados stalirght, una iniciativa que surgió en el año 2007 de la mano de Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). La entidad coordina proyectos, personas, reflexiones y actividades que ofrecen a la sociedad una manera diferente de valorar el cielo estrellado luchando por protegerlo por entender que, de esta forma, cuida un patrimonio científico y cultural que es de todos, a la vez que salvaguarda el hábitat de un gran número de especies. Starlight en su conjunto es una acción integrada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y está apoyada por la Unión Astronómica Internacional (IAU) y por la Organización Mundial de Turismo (Unwto), emergida desde el IAC, según refleja la propia entidad.

El astroturismo se encuentra en expasión. / CÓRDOBA

La certificación implica superar un proceso amparado en varios criterios que se sustentan en requisitos ambientales, valorando la calidad del cielo nocturno y diurno, además de tener en cuenta los recursos naturales, culturales y científicos del territorio; en estrategias en alumbrado inteligente e innovación; en la calidad y satisfacción enfocado en la oferta; o la estrategia y gestión de los recursos que se realizan relacionados con la luz de las estrellas. Todos estos criterios, y otros más, son analizados y evaluados antes de otorgar una certificación que se sustenta y une ciencia, biodiversidad, salud humana, medio ambiente, patrimonio cultural, paisaje, ahorro energético, seguridad, concienciación social y astroturismo. Una vez recibida la certificación, se realiza una revisión a los dos años y una renovación de la misma cada cuatro años.

Se trata, por tanto, de un modelo turístico que aboga por la sostenibilidad y la innovación, que busca promover empleo de calidad y diversificar la oferta turística que hay en el mundo rural. Además, defiende la revalorización del patrimonio cultural, medioambiental, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales bajo las que se encuentran esos cielos tan buscados. Uno de los aspectos más destacados en torno al astroturismo es que implica una desestacionalización del turismo ya que la demanda y la oferta se mantiene a lo largo de todo el año.

La provincia de Córdoba ha encontrado a lo largo de estos años un nicho de mercado, un espacio no únicamente para potenciar su turismo, sino para conectar todas las partes implicadas bajo la certificación starlight: administración, agencias y empresas. Bajo ese paraguas se han estructurado nuevos paquetes de ofertas que abarcan desde la simple contemplación de los cielos nocturnos, hasta la formación y divulgación, sin olvidar rutas específicas o actividades que nacen con la observación de las estrellas como punto fuerte. Se trata, por tanto, de otra forma de entender el turismo teniendo como base las fortalezas del mundo rural como herramienta para posicionarse en un sector más competitivo donde la diferenciación se presenta como algo vital e indiscutible para atraer a un turista que cada vez más busca experiencias únicas en entornos que le alejen de lo anodino.

Conoce cada una de las propuestas de esta ruta pinchando sobre ellas: