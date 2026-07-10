Guía para perderse en Córdoba en verano: Ruta de escenarios vivos

El origen de un pueblo, el amor a primera vista, la unión y la lucha común, el reencuentro con los antepasados. Gutierre de Sotomayor, Íñigo López de Mendoza, Laurencia o Lorenzo Gallardo. Son historias y personajes que enlazan a una provincia de norte a sur mediante los escenarios. Belalcázar, Hinojosa del Duque, Fuente Obejuna, Aguilar de la Frontera, Almedinilla y Benamejí, en la época estival, encuentran en la representación teatral una forma de reivindicación de su identidad. Un reclamo basado en el trabajo y tesón por continuar una tradición y rescatar la historia.

La ruta veraniega de escenarios vivos en la provincia de Córdoba comienza el 24 de julio, con olor a campiña, en Aguilar de la Frontera. Allí, el rebelde muladí Umar Ibn Hafsun se enfrenta al emir omeya de Córdoba, Abd Allah I, y la batalla de Poley del año 891 resucita los archivos más históricos de este pueblo. Mercaderes y comerciantes instalan sus tenderetes con productos artesanos ante la curiosa mirada de los presentes. Aguilar, de tal forma, recupera su época medieval con la Noche de la Media Luna.

Por orden cronológico, la cita conduce hasta la comarca de Los Pedroches. Allí donde las dehesas sustituyen a los viñedos, en la noche del 30 de julio, el Marqués de Santillana quedará prendado por una vaquera que resulta proceder de Hinojosa del Duque. La Vaquera de la Finojosa es toda una puesta en escena de la cultura y del talento hinojoseño, que sale a relucir para abordar los 360 grados de esta adaptación de Francisco Benítez. Ahora no es necesario moverse de comarca. Y es que Belalcázar vuelve a los orígenes de su condado a partir del 5 de agosto. Unos inicios marcados por la muerte del primer conde Gahete, la posterior etapa negra de su descendiente y la emergencia de Elvira de Zúñiga como salvadora. El Halcón y la Columna es una de esas obras que todo belalcazareño conoce desde pequeño.

Esta ruta continúa, de nuevo, en el sur de la provincia. Justamente el 7 de agosto, un bandolero perseguido por las tropas napoleónicas llega fatigado y con aires de desesperación a la casa de Reyes. Este es el inicio de La Duquesa de Benamejí, una obra de los hermanos Machado que se ha convertido en motor para el pueblo.

Festum, jornadas iberromanas de Almedinilla. / CÓRDOBA

Se escuchan tambores de guerra, caballos al galope y sonidos de hoja de espada en el momento de desenfundar. El Imperio Romano ha llegado a la Subbética. Las calles de Almedinilla se transforman y las vestimentas cambian de estética. Festum comienza el 12 de agosto para conmemorar una nueva cultura surgida de la suma entre el Imperio Romano y la Península Ibérica.

Este es el final de una ruta formada por seis escenarios vivos de seis pueblos distintos. Pero todos tienen algo en común: la defensa del patrimonio y la cultura popular, la reivindicación de la tradición o la divulgación de historia propia desconocida. Son acontecimientos que tienen, en boca de sus organizadores, mucho futuro. Y es que el público joven cada vez se interesa más por participar en ellos y procurar que sobrevivan. Además, mucha gente de fuera, apasionada del teatro, el turismo rural o, simplemente, por curiosidad, acude a dichos municipios en sus días señalados. En esta dirección, varios de ellos han tenido que tomar decisiones relativas al aumento del aforo o visita de turistas.

Muchas de estas actividades sirven como lucha común, como motivo de movilidad para unos vecinos que inciden en trabajar para que el nombre de su pueblo no solo se escuche de puertas para adentro. Y no solo eso, sino por herencia familiar, por mantenimiento de legado o por gusto personal, incluso. Sea por los motivos que sea, estos escenarios vivos se conciben como punto de encuentro vecinal y un lugar social donde, puertas para adentro o ventanas para afuera, se es feliz y satisfecho.

Conoce cada una de las propuestas de esta ruta pinchando sobre ellas: