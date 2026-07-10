Guía para perderse en Córdoba en verano: Ruta senderos de Córdoba

Córdoba puede presumir de contar con un mosaico de paisajes diversos. De las sierras a la campiña, pasando por la dehesa o los humedales del sur, la provincia puede sentirse orgullosa de su importante patrimonio natural. Un tesoro que también puede disfrutarse en verano a través de los senderos, rutas y vías verdes que transcurren por multitud de espacios naturales de la provincia. La provincia dispone de 4.223 kilómetros de caminos, veredas, senderos, vías verdes y otras vías para el disfrute de manera no motorizada, es decir a pie o en bici, fundamentalmente. La Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (Fadmes), establece tres tipos de senderos. En primer lugar, los Senderos de Gran Recorrido (GR), que se caracterizan por tener más de 50 kilómetros. En la provincia cordobesa existen seis GR. En segundo lugar se encuentran los de Pequeño Recorrido (PR), que tienen entre 10 y 50 km y que a menudo conectan con los GR. Los PR -actualmente hay 10 homologados aunque se han registrado 19- están más destinados a realizar pequeños paseos o excursiones desde media jornada a un fin de semana. Por último, los Senderos Locales (SL) tienen una longitud inferior a 10 Km. Córdoba dispone de 23 SL homologados por la Fadmes.

Además, Córdoba cuenta con una interesante red de vías verdes en continuo crecimiento. Se trata de antiguos trazados ferroviarios en desuso reconvertidos en itinerarios ecoturísticos que ponen en valor un patrimonio de enorme valor cultural, patrimonial y natural. Gracias a su origen ferroviario, ofrecen unas condiciones de máxima accesibilidad y facilidad de recorrido para todo tipo de usuarios, inclusive para las personas con movilidad reducida. La provincia de Córdoba cuenta con siete vías verdes operativas cuya longitud suma un total aproximado de 140 kilómetros.

Las vías verdes de la provincia están en continuo crecimiento. / CÓRDOBA

Por otra parte, la Oficina del Plan de Vías Pecuarias de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía promueve el programa de Corredores y Puertas Verdes que permite conectar los núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes con su entorno más inmediato, a través de itinerarios no motorizados destinados al uso de los ciudadanos, tomando como base la Red de Vías Pecuarias de Andalucía. Especial mención merecen los itinerarios en los espacios naturales protegidos de la provincia. Concretamente, se ofertan 39 senderos de uso público que cuentan con señalización apropiada para facilitar su recorrido (señal de inicio, paneles interpretativos y balizas orientativas para evitar las pérdidas).

En el marco del Plan Director de Itinerarios Verdes de la provincia de Córdoba, elaborado por la Diputación cordobesa, la institución provincial viene impulsando la creación, mantenimiento y mejora de itinerarios para el disfrute activo de la naturaleza por parte de la ciudadanía. Cabe resaltar entre las mismas dos iniciativas propias de la corporación provincial que han supuesto la creación de un importante número de infraestructuras ciclistas y peatonales. Por un lado, está Paisajes con Historia, que desde 2002 ha puesto en valor 47 rutas por toda la geografía provincial, y Circuitos BTT (ciclistas). Y por otro lado, cabe mencionar los itinerarios municipales, caminos rurales y los dos senderos fluviales adecuados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que existen en la provincia de Córdoba. Desde luego, el senderismo es una opción ideal para conocer la provincia en los meses de verano, eso sí, realizado con precaución. Antes de comenzar es recomendable consultar la previsión meteorológica, informarse sobre el itinerario a realizar -longitud, dificultad, accesibilidad, etc.-, llevar ropa y calzado adecuado, agua y algo de comer, realizar los recorridos a las horas más frescas del días, así como llevar la batería del móvil cargada. Son algunos consejos que pueden ayudarnos a disfrutar de las mil y una vías por las que caminar.

Conoce cada una de las propuestas de esta ruta pinchando sobre ellas: