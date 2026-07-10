Guía para perderse en Córdoba en verano: Ruta joven y activa

Desde la Subbética a Los Pedroches, entre otras comarcas, y en enclaves que circundan a la capital, el catálogo de propuestas veraniegas, ligadas al turismo activo y a edades muy diversas, no solo para la juventud, explota en la geografía cordobesa las bondades singulares de la atmósfera de interior, conjugadas con zonas acuáticas que, igualmente, permiten la realización de actividades propiamente estivales.

Con todo ello, la provincia de Córdoba oferta en verano un conjunto de atractivos y recursos de alto impacto, logrando alcanzar una competitividad, en la esfera de este ocio de experiencias y desafío, comparable con otras zonas costeras. Numerosos recintos, en entornos naturales de inestimable valor y referencia patrimonial, han asimilado la práctica de modalidades de formidable aceptación como el kayak, el rafting o las rutas de Vía Ferrata, en poblaciones como Iznájar o Benamejí.

Otro de los conceptos de sobresaliente arraigo en el territorio se asienta en los parques multiaventura, implantados en lugares como Villaviociosa u Hornachuelos, y que encuadran en su selección de reclamos la tirolina, yincanas o rocódromos.

Las empresas que gestionan estos complejos, constantemente, incorporan nuevos elementos de diversión y convivencia, con la finalidad de atraer nuevos públicos, así como la recepción de viajes escolares o expediciones familiares, además de la captación de campamentos veraniegos. Por otro lado, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas aglutina ámbitos complementarios, extendiéndose incluso a contextos de aguas bravas, patentando un trineo de agua irrepetible en otros emplazamientos de Andalucía. Otra de las novedades de este territorio radica en el pantalán habilitado desde Rute a Iznájar, ampliándose las rutas a poblaciones y provincias limítrofes. Unos servicios ligados al embalse de mayor dimensión de la comunidad autónoma andaluza.

Vía Ferrata en la Subbética. / CÓRDOBA

Otra oferta corresponde a la zona sur de la provincia, en Almodóvar del Río, vinculado a un embalse de La Breña como ubicación de referencia, se desarrollan iniciativas como un campo de paintball. Este capítulo, asimismo, entronca conexión con la historia, la cultura, el patrimonio y la difusión de las costumbres autóctonas.

El ejemplo perfecto de la actualización de tradiciones pretéritas reside en una pequeña población de la comarca de Los Pedroches. En sólo dos décadas de andadura han arraigado las Olimpiadas Rurales de Añora con la finalidad nuclear, en su génesis, de recuperar pruebas competitivas de períodos anteriores. Una localidad que, coincidiendo con las Olimpiadas Rurales, prácticamente duplica su población durante varios días. Desde el norte, en otro regreso, hacia la delimitación del Valle Medio del Guadalquivir donde la Sierrezuela de Posadas narra la prehistoria en un parque delineado por rutas inimaginables con proyecciones científicas, medioambientales y etnográficas. Una historia interpretada, divulgada y transformada en entretenimiento.

Estos complejos multiaventura y de naturaleza han incrementado notablemente su capacidad de alojamiento para el público asistente. Una prueba de este volumen de hospedaje aflora en Villaviciosa, dentro del Parque Jimmy Jones, donde se despliega un horizonte de hasta 80 tiendas tipis, calculándose un número de plazas de estancia permanente que ronda las 400 personas. Enclavado en Sierra Morena y una distancia moderada de la capital.

Y, como otra diferenciación formidable, en las proximidades del río Bembézar se halla el circuito de tirolina más grande de España y la temática del Río Secreto, en Hornachuelos, envuelve otro recinto de 17.000 metros cuadrados con circuitos de aventura coronados por saltos al vacío, conviviendo con la educación ambiental.

Conoce cada una de las propuestas de esta ruta pinchando sobre ellas: