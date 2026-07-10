Guía para perderse en Córdoba en verano: Ruta Azul familiar

Córdoba ostenta la fama de ser una de las provincias más calurosas de España. Sin embargo, tanto la capital como algunos de sus municipios esconden un sorprendente entramado de agua y frescor que transforma el territorio en un escenario ideal para el disfrute de las familias lejos de los destinos más tradicionales de la Costa del Sol.

En efecto, el interior de la provincia ha sabido consolidar una auténtica ruta azul compuesta por extensas playas fluviales, embalses, parques acuáticos y piscinas públicas, que no solo funcionan como refugios climáticos frente a los termómetros, sino que vertebran una oferta de ocio, salud y deporte que democratiza el verano para residentes y visitantes. Este viaje líquido por la provincia encuentra su parada más singular en el embalse de Iznájar, donde se despliega el paraje de Valdearenas, un oasis de agua dulce que cuenta con una impresionante superficie que supera los 160.000 metros cuadrados y una playa de un kilómetro y medio de longitud rodeada de montañas. Gestionado en gran parte como centro de ocio activo, permite el alquiler de kayaks, piraguas o tablas de paddle surf, además de ser un punto idóneo para el windsurf. Valdearenas ostenta a su vez la exclusividad de ser la única playa de interior autorizada para perros en toda Andalucía.

A 130 kilómetros de distancia, la playa de La Breña, ubicada en el embalse del mismo nombre, en Almodóvar del Río, se alza como otro pilar fundamental de esta red. Reconocida con la prestigiosa Bandera Azul gracias a la excelente calidad de sus aguas, ofrece 140 metros de arenal dorado, equipado con sombrillas fijas, duchas, pantalanes flotantes y un restaurante panorámico.

Playa del embalse de La Breña. / CÓRDOBA

A su vez, para quienes buscan emociones fuertes y risas en familia, el parque acuático Aquasierra, ubicado en Villafranca de Córdoba, sigue siendo el gran referente provincial desde su apertura en 1987. Sus imponentes 47.000 metros cuadrados de superficie albergan multitud de toboganes de diversas formas y alturas, una relajante piscina de lago y áreas infantiles seguras, posicionándose además como uno de los parques acuáticos más económicos del territorio nacional. A pocos kilómetros de la capital, también es posible disfrutar del verano gracias a instalaciones como la piscina de Assuan, un clásico inaugurado en 1974 en plena Sierra de Córdoba, que aprovecha la sombra de su entorno natural para ofrecer toboganes y un ambiente familiar inigualable.

Y sin salir de la capital, las instalaciones deportivas municipales de La Fuensanta y de la calle Marbella (Sector Sur) actúan como auténticos pulmones sociales. La Universidad de Córdoba se suma también a esta oferta abriendo sus cuidadas instalaciones veraniegas, tanto en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción como en el Campus de Rabanales.

Pero esta Ruta Azul no se queda únicamente en la capital al extenderse hacia la provincia con complejos municipales de gran atractivo. Es el caso de Cabra, cuyo Parque Deportivo Heliodoro Martín destaca por sus espacios renovados, o la piscina municipal de Fernán Núñez (muy cerca de la capital), que abrió sus puertas en el año 2002. A su vez, las piscinas de Lucena, Montilla o Palma del Río complementan esta red con una oferta continua de nado libre y actividades programadas. Pero más allá del ocio activo bajo el sol, el agua en Córdoba también se disfruta desde una vertiente vinculada a su historia. En el casco histórico de la capital, los Baños Árabes de Córdoba, en la calle Almanzor, o los baños árabes Hammam Al Ándalus, que permiten experimentar la milenaria cultura del bienestar en las antiguas termas andalusíes, con salas con diferentes temperaturas que constatan que la tradición del agua en Córdoba es el remedio definitivo contra los rigores del clima.

Conoce cada una de las propuestas de esta ruta pinchando sobre ellas: