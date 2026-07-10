GUÍA PARA PERDERSE EN CÓRDOBA EN VERANO
RUTA AZUL FAMILIAR
Aquasierra / Playa de Valdearenas / Playa de La Breña / Playa de la Colada / Piscina del Santuario / Piscina de Assuan / Piscinas del Sector Sur y Fuensanta / Piscinas de la Universidad de Córdoba / Piscina de Cabra / Piscina de Fernán Núñez / Piscina de Lucena / Piscina de Montilla / Piscina de Palma del Río / Baños Árabes Hamman Al-Ándalus / Baños Árabes de Córdoba
RUTA JOVEN Y ACTIVA
Parque Río Secreto / Parque Multiaventura Jimmy Jones / Multiaventura acuática La Breña / Campamentos Alúa en Benamejí e Iznájar / ‘Rafting’ por el Guadalquivir y el Genil / Pantalán de Rute e Iznájar: el barco del embalse / Olimpiadas rurales de Añora / Parque de la Prehistoria de Posadas
RUTA SENDEROS DE CÓRDOBA
Cinturón Verde de Córdoba / Baños de Popea y Arroyo Bejarano / Vía Verde del Aceite / Camino Mozárabe / Vía Verde de la Maquinilla (Belmez-Peñarroya) / Sendero del río Bailón / Ruta del Agua de Adamuz / Ruta Avilista Córdoba-Montilla
RUTA ESCENARIOS VIVOS
La vaquera de la Finojosa / El halcón y la columna / Festum / La duquesa de Benamejí / Fuenteovejuna / La Noche de la Media Luna
RUTA NOCHES PATRIMONIALES DE CÓRDOBA
Medina Azahara nocturna / ‘Naturaleza Encendida’ en el Alcázar / Visita ‘El Alma de Córdoba’ en la Mezquita-Catedral / ‘Raíces’ en el Jardín Botánico / Soñando en el Zoo / Pasión y Duende del Caballo Andaluz
RUTA RURAL CON ESTRELLAS
Reserva Starlight Los Pedroches / Reserva Starlight Sierra Morena / Camping Los Villares / Senderos de Puertas Abiertas en Lucena / Rock and River Blues Festival en Puente Genil
ALOJAMIENTOS SINGULARES DE LA PROVINCIA
La Dehesa Experiences / Los Conventos / Villa Turística de Priego / Aguas de Villaharta / Monasterio de San Francisco / Hospedería La Era de Almedinilla / Complejo rural Los Montes Comunales / Camping Carlos III de La Carlota / Hotel Corbella en Posadas / Parque San Martín de Añora / Venta del Charco de Cardeña
FESTIVALES MUSICALES
Festival de la Guitarra / Festival Córdoba Live / Al calor del flamenco / Conciertos Sentidos / Festival de Música Teatro y Danza de Priego / Festival de Cabra / Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil