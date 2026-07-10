Dirección: Plaza Lope de Vega, Fuente Obejuna. Horario: del 18 al 22 agosto, a las 22.00h. Teléfono: 699 651 210. Información: www.fuenteobejuna.es.

Valentía, rebelión, lucha contra la injusticia, unión frente al abuso o empoderamiento de la mujer. Lope de Vega no era un cualquiera, y lo demostró, entre otras, con Fuenteovejuna, uno de los más influyentes dramas del Siglo de Oro de la literatura española.

Qué orgullo se debe sentir al pensar que el mismísimo Lope de Vega desempuñó la pluma para escribir sobre el sitio donde se nace. Por eso, desde el primer momento se pensó en Fuenteovejuna como un legado y, desde el año 1935, se celebra su representación.

Esta costumbre se extiende hasta hoy, solo que han cambiado varios aspectos. Por ejemplo, hasta 1992 la obra era interpretada por actores profesionales, a los que el ayuntamiento ratificaba. A partir de tal fecha, el teatro, nunca mejor dicho, pasó a manos del pueblo. Qué acertado estuvo el autor al apostar por la fuerza de la unión.

La única parte que sigue siendo contratada por el ayuntamiento es el equipo de dirección y escenografía, este año en manos de José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis, y Vicente Palacio y Juan Reuca, respectivamente. El resto del personal (más de 300), es autóctono y voluntario. Con todo, este evento se ha alzado como un motor económico para toda la comarca del Guadiato, que se nutre del apogeo de esos días.

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Pero, ¿Qué aborda Fuenteovejuna? La obra narra la rebelión de un pueblo ante su maltratador gobernante. Un pueblo alentado por una mujer que nunca pudo ser juzgada por ir todos a una. Todo un hito de la literatura española, representado en un municipio de poco más de 4.000 habitantes. Al igual que el juez enviado por los Reyes Católicos para juzgar el asesinato del gobernador, si os preguntan quién llevó a cabo esto, simplemente responded: «Fuenteovejuna lo hizo».