Dirección: varios puntos de Almedinilla. Horario: 12 y 13 de agosto a las 20.00h. 14, 15 y 16 de agosto a partir de las 11.00h. Teléfono: 606 972 070. Web: www.almedinillaturismo.es.

Las calles se pavimentan de granito y caliza y en las mismas se alzan templos, termas, acueductos y anfiteatros. La muchedumbre habla latín y los jóvenes estudian derecho romano. Los extranjeros llegan a comercializar gracias a una gran red de calzadas y los pobres le rezan a dioses que antes no habían escuchado. La cultura romana ha llegado a Hispania y, concretamente, a Almedinilla.

Festum es mucho más que un teatro. Es una conversión completa a la cultura iberorromana, el resultado de la suma entre las tradiciones indígenas de la Península Ibérica y la civilización romana tras la conquista iniciada en el siglo III aC por parte del Imperio. Entre las actividades distribuidas por toda la localidad se destaca el convivium, la recreación de una convivencia romana; el gran banquete romano del coliseo, o el mercado artesanal de la época, además de representaciones o conferencias.

Festum se ideó hace diecinueve años con los dos yacimientos de Almedinilla (uno de época íbera y otro romano) como incentivo. El éxito fue rotundo: el evento ha conseguido que mucha gente conozca al pueblo de una forma diferente gracias al trabajo, el rigor y la divulgación histórica.

Con el paso del tiempo, Almedinilla Turismo, empresa pública que lo organiza, se ha visto obligada a adaptarse a su público, sobre todo, con una reducción de actividad de 15 a 3 días. La intención no era otra sino atraer también a gente que no tenía una disponibilidad tan amplia como la que obligaba el formato anterior.

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