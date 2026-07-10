Festival de Música, Teatro y Danza de Priego

Dirección: Fuente del Rey, Paseo de Colombia y Teatro Victoria, Priego. Horario: 21.30 o 22.00 h. Teléfono: 957 700 625. Precio: Desde 10€ hasta 18€.

Mientras muchos festivales presumen de juventud y de grandes producciones, Priego de Córdoba lo puede hacer por historia. Pocas citas culturales andaluzas alcanzan la trayectoria del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, que este verano celebrará su 78ª edición confirmando su condición de referente.

Del 10 al 18 de julio, la localidad vuelve a convertir algunos de sus espacios más emblemáticos en escenarios para la música, el teatro y la danza. Un formato que ha permanecido fiel a su esencia desde sus orígenes: acercar la cultura de calidad a vecinos y visitantes en un entorno patrimonial privilegiado.

La edición de 2026 de este certamen apuesta de nuevo por una programación diversa, capaz de reunir música, teatro, danza y espectáculos familiares. El festival arranca en la Fuente del Rey con el estreno de Ibérica, un proyecto que une a Chico Pérez y Sergio de Lope junto a la Big Band Ciudad de Mérida. A lo largo de la semana pasarán por distintos escenarios propuestas tan variadas como los Mariachis Costa del Sol, el espectáculo Nombre de Mujer, la producción familiar Las Guerreras K-Pop o la tradicional Antología de la Zarzuela. El apartado musical tendrá uno de sus momentos más destacados con las actuaciones de Iván Ferreiro y Miss Caffeina, mientras que el cierre llegará de la mano de dos nombres muy queridos por el público, Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la obra Mejor no decirlo.

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El festival de Priego conserva, además, un ambiente que encaja a la perfección con las noches de verano de la Subbética.