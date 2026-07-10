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Guía para perderse en Córdoba en verano

Festival de Música, Teatro y Danza de Priego

El grupo Mariachis Costa del Sol actúa este verano en el festival de Priego.

El grupo Mariachis Costa del Sol actúa este verano en el festival de Priego. / CÓRDOBA

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Rafael C. Mendoza

Dirección: Fuente del Rey, Paseo de Colombia y Teatro Victoria, Priego.

Horario: 21.30 o 22.00 h.

Teléfono: 957 700 625.

Precio: Desde 10€ hasta 18€.

Mientras muchos festivales presumen de juventud y de grandes producciones, Priego de Córdoba lo puede hacer por historia. Pocas citas culturales andaluzas alcanzan la trayectoria del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, que este verano celebrará su 78ª edición confirmando su condición de referente.

Del 10 al 18 de julio, la localidad vuelve a convertir algunos de sus espacios más emblemáticos en escenarios para la música, el teatro y la danza. Un formato que ha permanecido fiel a su esencia desde sus orígenes: acercar la cultura de calidad a vecinos y visitantes en un entorno patrimonial privilegiado.

La edición de 2026 de este certamen apuesta de nuevo por una programación diversa, capaz de reunir música, teatro, danza y espectáculos familiares. El festival arranca en la Fuente del Rey con el estreno de Ibérica, un proyecto que une a Chico Pérez y Sergio de Lope junto a la Big Band Ciudad de Mérida. A lo largo de la semana pasarán por distintos escenarios propuestas tan variadas como los Mariachis Costa del Sol, el espectáculo Nombre de Mujer, la producción familiar Las Guerreras K-Pop o la tradicional Antología de la Zarzuela. El apartado musical tendrá uno de sus momentos más destacados con las actuaciones de Iván Ferreiro y Miss Caffeina, mientras que el cierre llegará de la mano de dos nombres muy queridos por el público, Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la obra Mejor no decirlo.

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El festival de Priego conserva, además, un ambiente que encaja a la perfección con las noches de verano de la Subbética.

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