Dirección: Gran Teatro de Córdoba, Teatro Góngora y La Axerquía. Horario: Del 1 al 11 de julio. Los conciertos empiezan entre las 21.30 y las 22.30. Teléfono: 637 217 188.

Hay festivales que forman parte de la programación cultural de una ciudad y otros que terminan formando parte de su identidad. El Festival de la Guitarra de Córdoba pertenece, sin duda, a este segundo grupo. Este verano alcanza su 45ª edición convertido en una de las grandes referencias internacionales dedicadas a un instrumento capaz de unir géneros, generaciones y públicos muy distintos. Del 1 al 11 de julio, aunque con actividades previas desde finales de junio, Córdoba ha vuelto a llenarse de música en escenarios tan emblemáticos como el Gran Teatro, el Teatro Góngora o la Axerquía. Lo que nació en 1980 impulsado por el guitarrista cordobés Paco Peña ha evolucionado hasta convertirse en una cita única por su carácter monográfico y por la variedad de propuestas que reúne.

La guitarra sigue siendo el hilo conductor, pero el festival va mucho más allá del flamenco o la música clásica. En una misma edición conviven conciertos de artistas como Vicente Amigo, Luz Casal, Loquillo, Love of Lesbian o Stanley Clarke junto a recitales, clases magistrales, encuentros formativos y actividades divulgativas.

Durante los días del certamen, Córdoba respira música. Las noches se alargan entre conciertos, las calles reciben a visitantes llegados de numerosos puntos de España y la ciudad vuelve a reivindicar una tradición musical que la distingue desde hace décadas.

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No es casualidad que muchos lo consideren uno de los festivales de guitarra más importantes del mundo. Cada verano, la ciudad demuestra que seis cuerdas pueden ser más que suficientes para atraer miles de miradas hacia Córdoba.