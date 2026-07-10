Festival Córdoba Live

Dirección: Recinto ferial de El Arenal. Horario: 22.30 (actuación del artista principal), aunque arranca a las 19.00 horas. Teléfono: 957 497 501. Precio: Varía según el artista.

Hay festivales que tardan años en consolidarse y otros que parecen encontrar su sitio desde su primera edición. Córdoba Live pertenece a este segundo grupo. Nacido en 2025, el ciclo afronta este verano su segunda edición convertido ya en una de las grandes citas musicales de Andalucía.

El Arenal volverá a transformarse entre junio y julio en un gran espacio para la música en directo. En esta edición, Córdoba Live ha programado un total de nueve eventos musicales dirigidos a públicos muy diversos, una de las claves que explica el rápido crecimiento de la iniciativa.

Por sus escenarios van a pasar este verano artistas tan reconocidos como Hombres G, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh o Chayanne, junto a propuestas dirigidas al público familiar y espectáculos temáticos como I Love Reggaeton, Love The 90’s o La Flamenca. Una oferta que combina distintas generaciones, estilos y formas de entender la música en directo.

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Uno de los aspectos que mejor explica el éxito de Córdoba Live es su capacidad para atraer espectadores de toda Andalucía. Cada concierto se convierte en una oportunidad para disfrutar de una noche de verano diferente y para descubrir una ciudad que suma a su patrimonio histórico una programación cultural cada vez más ambiciosa. Más allá de los artistas, el festival ha contribuido a reforzar la imagen de Córdoba como destino cultural durante los meses estivales. Hoteles, restaurantes y comercios también perciben el impacto de una cita que mueve a miles de personas y que complementa la amplia oferta turística de la capital. Porque cuando cae la noche en El Arenal, el verano cordobés también suena a grandes conciertos.