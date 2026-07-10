Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil

Dirección: Caseta municipal del recinto ferial de Puente Genil (Córdoba). Fecha y horario: 14 de agosto, 22.30 horas. Teléfono y precios: 957 605 034. 15 € (individual); 25€ (pareja) y 10€ (jubilados y juvenil).

Hablar de flamenco en Puente Genil es hablar de Antonio Fernández Díaz Fosforito. Su nombre está ligado a la historia reciente del cante y también a uno de los festivales más prestigiosos de Andalucía, una cita que este verano alcanza una cifra reservada para muy pocos: 60 ediciones.

El Festival de Cante Grande Fosforito volverá a reunir el próximo agosto a aficionados llegados de distintos puntos de España en una localidad que presume de una profunda tradición flamenca. No es casualidad. Desde 1966, el certamen ha visto pasar por su escenario a algunas de las figuras más importantes del género, convirtiéndose en una referencia para quienes entienden el flamenco como patrimonio cultural y no como una simple propuesta de ocio.

La edición de 2026 mantiene esa apuesta por la calidad artística con un cartel encabezado por nombres tan reconocidos como Mayte Martín, El Pele, María Terremoto, David Pino y Julián Estrada. Un elenco que combina experiencia, personalidad y distintas formas de entender el arte jondo.

Pero el atractivo del festival va más allá de los artistas. Quienes se acercan hasta la localidad descubren también una ciudad con identidad propia, orgullosa de sus tradiciones y de su aportación a la cultura flamenca. Durante una noche, el cante vuelve a convertirse en el gran protagonista, recordando por qué el nombre de Fosforito sigue ocupando un lugar de honor en la historia del flamenco.

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Porque hay aniversarios que se celebran. Y otros que se cantan. El de Puente Genil pertenece, sin duda, a los segundos.