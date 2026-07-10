Guía para perderse en Córdoba en verano
Festival de Cabra
Rafael C. Mendoza
Dirección: Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz, Cabra.
Horario: A partir de las 21.30 o 22.00.
Teléfono: 957 700 625.
Precio: Desde 10€ hasta 18€.
No hace falta desplazarse a una gran capital para disfrutar de algunos de los nombres más destacados de la música y del espectáculo en España. Cada verano, Cabra convierte su Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz en uno de los grandes focos culturales del sur de Córdoba gracias al ciclo Donde brillan las estrellas, una propuesta que ha logrado consolidarse como una de las citas más atractivas de la temporada.
La edición de 2026 arrancó el pasado mes de junio con el concierto de Pablo López, una de las actuaciones más esperadas del cartel, y con el recital de Niña Pastori. También ha actuado ya el incombustible Miguel Ríos, pero queda por disfrutar del humor de Paz Padilla, de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz o de la voz de Pastora Soler, que forman parte de una programación diseñada para atraer a públicos muy diversos.
Combinación de géneros
Uno de los aciertos del festival es precisamente esa combinación de géneros y formatos. Música, humor, espectáculos familiares y propuestas vinculadas a la cultura popular conviven en una programación que trasciende el concepto tradicional de festival y convierte el verano egabrense en una auténtica temporada cultural al aire libre.
Además, asistir a cualquiera de estos eventos permite descubrir una de las localidades con más encanto de la Subbética cordobesa. Su patrimonio histórico, su gastronomía y su privilegiado entorno natural convierten la visita en una experiencia que va mucho más allá del propio espectáculo. Por tanto, Cabra se ha convertido en una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de las noches de verano con buena música.
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