Dirección: Plaza de toros de Benamejí. Horario: 7 y 8 de agosto, a partir de las 21.30 horas. Teléfono: 957 746 008. Web: www.laduquesadebenameji.es.

Los hermanos Machado no dudaron en cuál debería ser el móvil de la obra que escribieron en 1932: el amor. El amor es algo tan potente que resulta capaz de conducir un drama y, décadas después, a un pueblo entero. Este es el caso de la Duquesa de Benamejí, de Antonio y Manuel Machado, interpretada, desde el 2000 y cada dos años, por su localidad protagonista.

Esta obra cuenta la historia de Lorenzo Gallardo, reconocido bandolero cordobés que es perseguido por las tropas napoleónicas y se refugia en el palacio de Reyes, duquesa de Benamejí, a la cual salvó, años antes, de un peligroso conflicto. Ella lo protege y ambos se enamoran, antes de que una gitana, también prendada de Lorenzo, asesinara a la dama debido a los celos que sentía.

Este evento conmemoró el año pasado los 25 años de su estreno. La última vez que se llevó a cabo, en 2024, sirvió para que la Diputación de Córdoba lo nombrara mejor espectáculo turístico de la provincia.

Para entender este reconocimiento hay que tener en cuenta que alrededor de diez asociaciones del pueblo son partícipes de la representación o que, solo de actores voluntarios, hay más de 200 personas. Así, Entre Bambalinas, asociación de teatro de Benamejí, es la que conduce la actividad, con su presidente, José Luna, a la cabeza de la dirección.

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La Duquesa ya se entiende más allá de una representación y es que muchos de los participantes encuentran en la misma un punto de inflexión para seguir adelante. En un pueblo de 5.000 habitantes, se ha convertido en una forma de reunión, una manera de convivir cada dos años y de seguir remando en busca de un objetivo común.