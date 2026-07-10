Dirección: Ctra. Adamuz - Villanueva de Córdoba, km 18, Adamuz. Abierto 24 horas. Teléfonos: 957 747 142 / 617 780 653. Otros servicios: Experiencia ‘Starlight’, Masaje, Maderoterapia, Micología, Higiene facial.

En pleno corazón de Sierra Morena, donde la dehesa dibuja un paisaje de encinas centenarias y reconfortantes silencios, se presenta La Dehesa Experiences como una invitación a redescubrir el turismo rural desde el detalle y la calma. Aquí, la escapada es un viaje y, además, vivencia sensorial que conecta con lo esencial sin renunciar al confort.

Este alojamiento singular, situado en una finca de 27 hectáreas protegidas, propone una fórmula de glamping que eleva el concepto tradicional: dormir en plena naturaleza con todas las comodidades de un hotel de alta gama. Las cabañas deluxe hide e imperial, diseñadas para dos o cuatro personas, se integran en el entorno con elegancia, ofreciendo privacidad, vistas abiertas y piscinas privadas que invitan a detener el tiempo.

A ellas se suman las llamadas Suite Cristal, alojamientos completamente acristalados donde el cielo estrellado se convierte en techo y espectáculo. La experiencia de dormir bajo estas bóvedas transparentes redefine la relación entre huésped y paisaje, creando una inmersión total en la naturaleza.

Más allá del descanso, La Dehesa apuesta por experiencias que enriquecen la estancia: rutas de senderismo entre bosques de encinas, paseos en kayak, sesiones de bienestar o propuestas románticas que convierten cada visita en algo único. Todo ello en un entorno donde la fauna autóctona convive en libertad y el lago refleja la serenidad del lugar.

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Los viajeros encuentran aquí un equilibrio poco frecuente: lujo discreto, sostenibilidad y autenticidad. Porque en este rincón de Córdoba, el verdadero privilegio no solo está en las instalaciones, sino en la posibilidad de escuchar el silencio, contemplar las estrellas y reconciliarse con el ritmo natural de la vida.