Dirección: Ctra. del Pantano de Guadalmellato Km. 2,5. 14360 Adamuz (Córdoba). Teléfonos: 600 580 285 / 661 214 401. Otros servicios: Pesca, caza, sendero GR-48, avistamiento de águilas y linces.

En Sierra Morena la naturaleza se despliega sin límites, Los Conventos propone una escapada va más allá del descanso. Una casa rural y una finca de gran extensión, un espacio donde la desconexión se vuelve real y tangible.

El paisaje marca el ritmo de la estancia. Encinas, senderos y suaves ondulaciones configuran un entorno que invita a caminar sin prisa, a perderse entre caminos y a descubrir rincones. La sensación de inmensidad se complementa con la cercanía de Córdoba, que permite acceder con facilidad sin renunciar al aislamiento que busca el viajero rural.

El alojamiento se sitúa en un cortijo tradicional adaptado para grupos de 20 personas, con amplias estancias pensadas para la convivencia: salones, patios y zonas comunes que favorecen la vida compartida. La piscina, la barbacoa o la chimenea completan una propuesta donde la comodidad se integra con la autenticidad del entorno.

Y la historia dota de singularidad al lugar: en plena finca se conservan las ruinas del antiguo convento de San Francisco del Monte, un vestigio que convierte cada paseo en una pequeña inmersión en el pasado. La presencia de este enclave aporta un valor patrimonial poco habitual, conectando paisaje e historia en un mismo escenario.

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A ello se suma una riqueza natural notable. La finca alberga fauna diversa (ciervos, jabalíes o aves rapaces) y ofrece experiencias vinculadas a la observación, especialmente a través de puntos preparados para el avistamiento de especies como el águila perdicera. El entorno, además, invita al senderismo y a actividades acuáticas en el embalse del Guadalmellato, combinando la vivencia de la naturaleza de forma activa o contemplativa. En Los Conventos, cada jornada de alojamiento transcurre con otro ritmo: el de la tierra, el de la luz, el del agua y el de la historia.