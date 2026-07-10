Dirección: Palacio de Viana (Plaza de Don Gome, 2), Córdoba. Horario: 22.00 horas. Teléfono: 957 496 741. Precio: Entre 10 y 15€.

Hay pocas experiencias tan cordobesas como disfrutar de una noche de verano entre patios, flores y música en directo. Esa es la propuesta de Conciertos Sentidos, el ciclo que cada año transforma el Patio de las Columnas del Palacio de Viana en un escenario único donde el patrimonio y la música comparten protagonismo.

Lejos de las grandes concentraciones de público, este ciclo apuesta por la cercanía. Los asistentes se encuentran a escasos metros de los artistas, en un espacio cargado de historia que convierte cada actuación en algo más que un simple concierto.

La programación de este año de Conciertos Sentidos comenzó en junio con tres nombres muy conocidos del panorama nacional. El cantautor bilbaíno Tontxu regresó a Córdoba para actuar en un lugar al que él mismo considera «icónico».

Le siguió Cepeda, una de las voces más populares surgidas de Operación Triunfo, que presentó en Viana los temas de su último trabajo, Llámame Luis. Y cerró el mes Gonzalo Hermida, compositor de éxito para numerosos artistas y una de las figuras emergentes más destacadas del pop español.

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El ciclo regresará en el mes de agosto con hasta tres propuestas de marcado carácter personal. La Bandada de Hidabe llevará al Patio de las Columnas una mezcla de rock y folk forjada tras más de dos décadas de trayectoria musical de su fundador, Fernando Hidalgo. Lalola y las de Atrás aportarán una fusión de flamenco, ritmos latinos y sonidos urbanos, mientras que Syrah Morrison pondrá el broche final con una propuesta influenciada por el blues y el jazz que toma su nombre de una de las variedades de uva más apreciadas del mundo.