Dirección: Plaza de Jerónimo Páez, 7, Adamuz. Teléfonos: 957 006 208 / 637 310 394. Otros servicios: Escalada, espeleología, BTT, oleoturismo, visita a Cueva del Cañaveralejo.

Entre montañas, arroyos y caminos, el complejo rural Montes Comunales de Adamuz ofrece una experiencia de alojamiento en Sierra Morena pensada para quienes buscan naturaleza sin filtros. Aquí el paisaje es el protagonista y marca el ritmo de vida. En un entorno de gran valor ecológico, es una reserva de vida silvestre donde conviven especies como ciervos, jabalíes o aves rapaces. Así, Montes Comunales se integra en este paisaje, donde cada paseo en una oportunidad para observar, descubrir y disfrutar. El alojamiento se organiza en siete casas rurales independientes (51 plazas en total), concebidas para alquiler completo y con capacidades que se adaptan a parejas, familias o grupos amplios. Todas equipadas con lo necesario para una estancia cómoda: cocina, salón, dormitorios, baños, chimenea con leña o porche exterior, para disfrutar del entorno sin renunciar a la funcionalidad.

El recinto, completamente vallado, cuenta a su vez con dos piscinas (una infantil y otra para adultos), zonas ajardinadas, merenderos y un salón con capacidad para grupos, que favorece el ocio y la convivencia. A ello se suma una red de senderos señalizados que supera los 20 kilómetros y que permite recorrer la finca con autonomía y seguridad. Además del descanso, el complejo se plantea como punto de partida para un turismo activo. Senderismo, rutas en bicicleta, jornadas micológicas o actividades de observación de aves forman parte de las propuestas habituales, reforzando su carácter de destino con relación directa con la naturaleza. El Complejo Rural Montes Comunales ofrece un espacio para construir una propia experiencia, desde la calma o desde la actividad.