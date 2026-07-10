Lugar de inicio: Vereda de Trassierra, a la altura del Canal del Guadalmellato. Distancia: 20 km. Desnivel: 522 m. Dificultad: Mediana-fácil.

El Cinturón Verde de Córdoba -que aún no se ha inaugurado oficialmente- circunda la ciudad de oeste a este (aunque lógicamente puede recorrerse a la inversa), discurriendo por el norte de la misma, y atravesando enclaves como Las Ermitas, el Santuario de Santo Domingo, el Puente de Hierro, las fuentes de la Raja y de la Palomera y el entorno del Castillo del Maimón. El cinturón sirve también de interconexión entre los inicios de las dos Puertas Verdes con las que cuenta la ciudad: la de Trassierra y la de Córdoba-conexión con el Campus Universitario de Rabanales.

Del guadalmellato a rabanales

El recorrido se inicia en la Vereda de Trassierra, a la altura del Canal del Guadalmellato, donde hay un cartel de inicio del primer tramo que enlaza con la Vereda de las Ermitas y llega a la Cuesta del Reventón. El camino sigue por la Vereda del Lobo hacia la Cuesta de la Traición salvando la carretera CO-3405 por un paso subterráneo. Aquí se encuentran los dos puentes colgantes de 65 metros de longitud cada uno que tanta curiosidad generan. Gracias a unas pasarelas se salvan los cerros que rodean el colegio La Aduana, desembocando en la Cuesta de la Traición, a la altura de la Fuente de la Raja. De ahí, el cinturón se dirige hacia el Arroyo del Moro y el Hospital Los Morales. Pasado el hospital, el camino se dirige al Arroyo de la Palomera, discurriendo en paralelo al arroyo hasta llegar al Castillo de Maimón. Desde ahí, continúa en dirección al Arroyo Pedroches, que se pasa por el Puente de Hierro. Poco después, se discurre por debajo de la N-432, y tras cruzar el Camino Mozárabe, se alcanza el final del cinturón, que finaliza en la Vereda de la Alcaidía y que desemboca en la Campiñuela baja.