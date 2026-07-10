Dirección: Parque periurbano de Los Villares (Córdoba). Horario: Alojamiento: Siempre abierto. Resta-urante (verano): viernes y sábados noche. Teléfono: 857 890 902.

EL amplio término municipal de la capital cordobesa, con un 40% de su ámbito correspondiente a la Sierra de Córdoba, hace de la ciudad califal una de las pocas del sur de Europa en la que, junto a su inmensa riqueza patrimonial reconocida por la Unesco, suma a tan solo 5,4 kilómetros de su casco urbano enclaves naturales de bosque mediterráneo. Se trata de las más de 450 hectáreas de Los Villares, con el cielo más limpio del municipio, ya cerca de la Reserva Starlight Sierra Morena.

Para disfrutar de este doble lujo, en 2026 se celebra la 12ª edición de Noches de Verano en Los Villares, que nació en su día en torno a unas jornadas sobre las perseidas, y que hace tiempo se consolidó como uno de los grandes atractivos del verano cordobés.

Así, el 12 de agosto comenzarán las tres jornadas de senderismo nocturno y la charla Mitos y leyendas del cielo y bajo la lluvia de estrellas, que este año se verán muy bien al coincidir con luna nueva. Se podrán reservar plazas en breve en la página web de la Junta.

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Más aún, ese mismo 12 de agosto, que es la primera jornada sobre las perseidas, coincidirá con el eclipse total de sol en España, con el astro rey cerca de ponerse del horizonte y la luna tapando su esfera al 97%, a la altitud del Camping Los Villares Sierra. Y como broche de oro (o mejor dicho de rojo sangre), el 28 de agosto se verá también en Los Villares, como en pocos sitios del municipio, un eclipse parcial de Luna. Sin olvidar esas otras estrellas, las de los conciertos, artistas locales que actuarán este verano y cuyo programa puede seguirse en www.campinglosvillares.es y en redes sociales (FB y @campinglosvillares1).