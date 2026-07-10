Guía para perderse en Córdoba en verano
Camping Carlos III de La Carlota
Dirección: Ctra. Madrid-Cádiz, km 430. Autovía A4/E5 Salida: 432. La Carlota.
Horario: Abierto todo el año 24h.
Teléfono: 957 300 338.
Otros servicios: Lavandería, supermercado.
Bien comunicado entre Córdoba y Sevilla, el Camping Carlos III de La Carlota plantea una forma de alojarse abierta, flexible y pensada para quienes disfrutan del aire libre sin renunciar a la comodidad a través de la convivencia y la variedad de opciones. El complejo se sitúa en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza, pero con fácil acceso desde la autovía. Un lugar donde desconectar sin aislarse, ideal para escapadas familiares y para estancias más largas. Quienes opten por este alojamiento pueden elegir entre bungalows, mobile homes o cabañas totalmente equipadas, con cocina, baño y climatización, pensados para ofrecer un nivel de confort similar al de un apartamento. A ello se suman las parcelas para caravanas, autocaravanas o tiendas, lo que permite adaptar la experiencia a distintos perfiles de viajero. Las instalaciones refuerzan esa versatilidad. La piscina (doble, infantil y para adultos) se convierte en uno de los espacios centrales durante el verano, acompañada de áreas de ocio y deporte como minigolf, pistas deportivas, petanca o zonas de juego.
Para los más pequeños, el entorno incluye parques infantiles o espacios con animales. El día a día en el camping se completa con una oferta de servicios pensada para aportar autonomía al huésped. Supermercado, lavandería, zonas sanitarias con agua caliente o conexión wifi permiten hacer cómoda la estancia. A todo ello se suma el bar-restaurante, con terraza y vistas a la piscina, donde se puede disfrutar de menú del día o platos a la carta. El Camping Carlos III funciona también como base para explorar el territorio, tanto de Córdoba capital como de la naturaleza.
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