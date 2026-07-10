Campamentos de verano Alúa (Benamejí e Iznájar)

Dirección: Centro de Ocio de Benamejí y Playa de Valdearenas y Estación Náutica de Iznájar. Horario: Entre el 28 de junio y al 31 de julio. Teléfono: 955 110 776 Web de reserva: www.alua.es/campamentos/.

Actividades náuticas y repertorios de multiaventura en entornos naturales son el componente fundamental de los campamentos de verano promovidos por Alúa en sus centros de ocio de Benamejí e Iznájar. Esta empresa radicada en diferentes puntos del centro de Andalucía patenta experiencias únicas y propuestas concretas, como viajes escolares, rafting, rutas de Vía Ferrata o alquiler de kayaks. La programación veraniega para chicos de 7 a 17 años alterna aprendizaje, convivencia y diversión. En turnos semanales, dichas estancias y programación de ocio comprenden desde el 28 de junio hasta el 31 de julio, con pensión completa y planificación diaria de actividades, acompañada de monitores y equipos cualificados, licenciados en Física, Psicología, Psicopedagogía o Fisioterapia Entre Benamejí y la Estación Náutica y la Playa de Valdearenas de Iznájar, este proyecto conecta un catálogo de multiaventura, diseñado entre parque arbóreos, escalada, rapel, paintball, tiro con arco, escape room y orientación, así como actividades acuáticas como paddle surf, rafting y kayak.

Los participantes también disfrutarán de excursiones, fijadas en pueblos con encanto; talleres originales, de baile, medioambientales y temáticos, además de veladas nocturnas. El alojamiento se establece en bungalows (dotados de camas literas) o habitaciones. Las diferentes dependencias en Iznájar y Benamejí están separadas por unos 30 kilómetros, compartiendo organigrama y propuestas adaptadas a las edades y ciclos educativos.