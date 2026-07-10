Lugar de inicio: Alcaudete (Jaén)-Baena (Córdoba). Distancia: Tramo de Córdoba: casi 300 km. Dificultad: Moderada. Información: https://caminomozarabe.es/.

El Camino de Santiago equivale a varios caminos que atraviesan España y que finalizan en Santiago de Compostela. Uno de estos caminos es el Camino Mozárabe, que en la provincia de Córdoba aúna las dos rutas jacobeas de Andalucía: la que parte de Málaga, y las de Almería y Granada, que se unen en Jaén antes de entrar en Córdoba. La ruta que empieza en Málaga concluye en localidad cordobesa de Encinas Reales, mientras que la que procede de Jaén que incluye también las correspondientes a Almería y Granada termina en la localidad de Baena, punto de reunión de las rutas jacobeas andaluzas. Desde la Subbética hasta la dehesa de Los Pedroches, desde la campiña hasta la cuenca minera del Guadiato, el Camino Mozárabe descubre la provincia y su variado y rico patrimonio natural, artístico e histórico a las personas que peregrinan.

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba, autorizada para dar la credencial, establece ocho tramos partiendo de Alcaudete (Jaén): de Alcaudete a Baena; de Baena a Castro del Río; de Castro a Córdoba; de la capital cordobesa a Cerro Muriano; del Muriano a El Vacar-Villaharta; de ahí a Alcaracejos; de Alcaracejos a Hinojosa del Duque pasando por Villanueva del Duque y Fuente la Lancha y de Hinojosa a Monterrubio de la Serena (Badajoz). La panorámica paisajística es excepcional, igual que la gastronómica y patrimonial: el castillo y el yacimiento de Torreparedones de Baena; el barrio de la Villa de Castro; el castillo ducal en Espejo; los tesoros de Córdoba capital o la Catedral de la Sierra, en Hinojosa. El camino ofrece muchos atractivos, incluidos los cielos de Los Pedroches, reserva Starlight.