Dirección: Plaza del Potro, Córdoba. Horario: 22.00 horas. Web: centroflamencofosforito.cordoba.es. Teléfono: 957 476 829.

Cuando cae el sol y las temperaturas comienzan a dar una tregua, Córdoba recupera uno de esos rituales culturales que forman parte de su identidad. El ciclo Al calor del flamenco vuelve este verano a la Posada del Potro, un escenario que respira historia y que desde hace décadas mantiene un vínculo inseparable con el arte jondo.

Entre el 11 de julio y el 29 de agosto, el patio de este histórico edificio acogerá una nueva edición de esta propuesta, organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Un programa que reúne a destacados artistas del cante, la guitarra y el baile, combinando figuras consolidadas con jóvenes valores que representan el presente y el futuro del flamenco.

Pero más allá de los nombres propios, el principal atractivo de este ciclo reside concretamente en el lugar donde se celebra. La Posada del Potro, ligada para siempre a la memoria de Antonio Fernández Díaz Fosforito y convertida en uno de los grandes referentes flamencos de la ciudad, ofrece un entorno difícilmente igualable para disfrutar de este arte universal.

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Las actuaciones tendrán lugar cada sábado a las 22.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, convirtiéndose en una excelente oportunidad para acercarse al flamenco en un ambiente cercano y auténtico. Porque hay muchas formas de conocer Córdoba durante el verano. Una de las más auténticas consiste en sentarse bajo las estrellas, escuchar una guitarra y dejar que el eco de una soleá recuerde por qué esta ciudad sigue siendo una de las grandes capitales del flamenco.