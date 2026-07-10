Dirección: Calle Almanzor 18. Córdoba. Horario: Todos los días de 10.00 a 00.00 horas. Teléfono: 957 295 855. Precio: Desde 32 euros.

Baños Árabes de Córdoba asegura que bajo su suelo descansan restos de termas romanas del siglo I y de baños públicos del siglo XV. «El agua eligió este lugar mucho antes que nosotros», señalan desde este espacio singular. A la llegada, los clientes son recibidos, se les entregan toallas y calzado y se les explica el recorrido.

Como en otras instalaciones similares, los baños ofrecen cuatro piscinas de agua caliente (a 39ºC), templada (a 36ºC) y fría (a 16ºC) y una última de flotación (con sal de las salinas de Aguilar de la Frontera), la sensación más singular del establecimiento, que invita a cerrar los ojos y dejarse llevar. El orden para sumergirse en ellas lo decide el usuario, pero se recomienda comenzar por la de agua caliente. El calor relaja la musculatura y el cuerpo se suelta antes de que la mente lo decida. Después, el agua templada equilibra, calma y centra, mientras que la fría despierta, activa y tonifica. La ingravidez de la piscina de flotación serena y libera, ofreciendo una sensación muy placentera.

Además de las piscinas, los Baños Árabes de Córdoba cuentan con una sala de vapor en la que se puede entrar y salir tantas veces como se quiera durante la permanencia en el lugar. Por otro lado, la experiencia del baño se puede completar con un masaje por parte de un terapeuta. Antes de acabar la visita, se recomienda pasar por la sala de descanso y disfrutar del momento degustando un té antes de la partida. Para todo el recorrido, el cliente cuenta con dos horas.

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Y para quienes quieran regalar una relajante experiencia, los Baños Árabes de Córdoba ofrecen distintas posibilidades de cheques regalo.