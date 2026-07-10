Dirección: Carretera CO-3103, km. 2,5 (Villafranca de Córdoba). Horario: De 11.30 a 20.00 horas (de lunes a domingos). Precio: Desde 13€ (niños) a 18€ (adultos).

El parque acuático Aquasierra abrió sus puertas en el verano de 1987 en Villafranca de Córdoba. Desde aquel lejano debut, el complejo despliega sus encantos de manera ininterrumpida cada época estival, consolidándose como el único parque de atracciones de agua de toda la provincia.

Los usuarios encuentran en este recinto un auténtico santuario de diversión para escapar de las agobiantes jornadas de calor. Y es que sus instalaciones abarcan una imponente superficie total de 47.000 metros cuadrados, una extensión que lo sitúa de forma indiscutible como uno de los principales reclamos turísticos de Andalucía, destacando además por ser una de las opciones de ocio más económicas de toda España.

El recinto ofrece un gran abanico de toboganes de multitud de formas y alturas, diseñados para experimentar sensaciones únicas llenas de diversión. Por otro lado, los bañistas pueden optar por la calma que regala la piscina del lago para refrescarse con tranquilidad, mientras que los más pequeños de la casa disfrutan a lo grande en una piscina infantil especialmente ideada para ellos con juegos acuáticos y rampas adaptadas de baja altura. El bienestar y la tranquilidad de las familias están plenamente cubiertos gracias a un servicio permanente de vigilancia y socorrismo, sumado a un puesto médico de primeros auxilios.

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De igual modo, la comodidad para los usuarios más exigentes está garantizada con la existencia de zonas exclusivas reservadas como espacios VIP, vestuarios equipados, taquillas de seguridad y un amplio aparcamiento. A su vez, la excelente labor del recinto como motor del ocio familiar fue reconocida formalmente en el año 2020 con el Premio a la Mejor Empresa Turística, otorgado por el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba.