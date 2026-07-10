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Guía para perderse en Córdoba en verano

La Era de Almedinilla

Vista de la fachada principal que sirve que sirve como acceso a las instalaciones de la hospedería La Era de Almedinilla.

Vista de la fachada principal que sirve que sirve como acceso a las instalaciones de la hospedería La Era de Almedinilla. / CÓRDOBA

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Víctor R. Hita

Dirección: Plaza de la Era, 1. Almedinilla (Córdoba).

Teléfono: 615 263 308.

Otros servicios: Desayuno especial, ‘brunch’, baño, masaje…

La Subbética que late en Almedinilla tiene en la Hospedería La Era una aliada que ayuda a recuperar energía, mediante una forma lenta de habitar el tiempo y una natural conexión con el entorno. Su propuesta es alojamiento consciente que da valor y sabor especial.

La filosofía de La Era gira en torno al concepto slow. Todo está pensado para favorecer el descanso, el silencio y la calma y la experiencia continúa en la mesa, donde cada producto, cada plato y cada ingrediente responde a una idea clara: respeto por la tierra y los procesos. La cocina se basa en materias primas ecológicas, de proximidad y de temporada, con protagonismo del producto local y una cuidada elaboración artesanal.

El proyecto tiene también un marcado carácter personal. Raúl y Davinia, sus anfitriones, son parte esencial de la experiencia. Se encargan de la acogida y de la cocina, aportando cercanía y autenticidad a cada estancia. Aquí, el trato no es estandarizado, sino directo, cuidado y profundamente humano.

El alojamiento, construido sobre una antigua era de trilla, mantiene esa esencia rural en su arquitectura. Pocos espacios, pocas habitaciones y cada una con identidad propia. Materiales tradicionales, vigas recuperadas, suelos de barro o detalles sencillos configuran un ambiente que huye de lo artificioso.

Los espacios comunes refuerzan esa idea: un pequeño jardín con piscina, rincones de lectura, zonas exteriores para comer, recibir un masaje o sentarse al atardecer. Todo invita a permanecer, a no tener prisa. El silencio y la tranquilidad forman parte de la experiencia.

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El entorno acompaña. Almedinilla es un lugar donde paisaje, historia y cultura conviven sin estridencias. Y La Era no busca impresionar, sino emocionar desde lo sencillo.

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