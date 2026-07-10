Dirección: C/ Cardenal Herrero n. º 1. Horario: 22.00 horas y 23.30. Teléfono: 957 470 512. Precio: 32,5€ adultos, 18€ (niños de 7 a 14 años) y menores de 7 (gratis).

Cuando las puertas de la Mezquita-Catedral se cierran al público y el silencio se apodera del monumento, comienza una de las experiencias más especiales que pueden vivirse en la ciudad cordobesa. El Alma de Córdoba, una invitación a contemplar uno de los grandes tesoros del patrimonio mundial desde una perspectiva diferente, íntima y profundamente evocadora.

La propuesta transforma el monumento en un escenario donde la luz, el sonido y la imagen dialogan con más de doce siglos de historia. Durante una hora y quince minutos, el visitante recorre la Mezquita-Catedral envuelto en una atmósfera que realza la belleza de sus espacios y ayuda a comprender la extraordinaria evolución de un edificio.

La singular experiencia comienza en el Patio de los Naranjos, donde una proyección audiovisual introduce al visitante en el pasado de Córdoba y en la historia del propio monumento. A partir de ahí, el recorrido avanza por el interior de la Mezquita-Catedral bajo una iluminación cuidadosamente diseñada para destacar sus elementos arquitectónicos más emblemáticos.

La narración, acompañada por efectos sonoros y recursos audiovisuales, guía al visitante a través de los momentos clave que han dado forma a este espacio único en el mundo.

La visita, disponible en varios idiomas y realizada en grupos guiados, va más allá de los datos históricos, ya que propone una aproximación emocional al monumento, explorando también su significado cultural y religioso.

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De este modo, patrimonio y tecnología se unen para construir una experiencia inmersiva que invita a mirar con otros ojos uno de los lugares más emblemáticos de España.