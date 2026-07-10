Guía para perderse en Córdoba en verano
'El Alma de Córdoba'
Dirección: C/ Cardenal Herrero n. º 1.
Horario: 22.00 horas y 23.30.
Teléfono: 957 470 512.
Precio: 32,5€ adultos, 18€ (niños de 7 a 14 años) y menores de 7 (gratis).
Cuando las puertas de la Mezquita-Catedral se cierran al público y el silencio se apodera del monumento, comienza una de las experiencias más especiales que pueden vivirse en la ciudad cordobesa. El Alma de Córdoba, una invitación a contemplar uno de los grandes tesoros del patrimonio mundial desde una perspectiva diferente, íntima y profundamente evocadora.
La propuesta transforma el monumento en un escenario donde la luz, el sonido y la imagen dialogan con más de doce siglos de historia. Durante una hora y quince minutos, el visitante recorre la Mezquita-Catedral envuelto en una atmósfera que realza la belleza de sus espacios y ayuda a comprender la extraordinaria evolución de un edificio.
La singular experiencia comienza en el Patio de los Naranjos, donde una proyección audiovisual introduce al visitante en el pasado de Córdoba y en la historia del propio monumento. A partir de ahí, el recorrido avanza por el interior de la Mezquita-Catedral bajo una iluminación cuidadosamente diseñada para destacar sus elementos arquitectónicos más emblemáticos.
La narración, acompañada por efectos sonoros y recursos audiovisuales, guía al visitante a través de los momentos clave que han dado forma a este espacio único en el mundo.
La visita, disponible en varios idiomas y realizada en grupos guiados, va más allá de los datos históricos, ya que propone una aproximación emocional al monumento, explorando también su significado cultural y religioso.
De este modo, patrimonio y tecnología se unen para construir una experiencia inmersiva que invita a mirar con otros ojos uno de los lugares más emblemáticos de España.
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
- Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: 'Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara
- Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- Eder García, fichaje para el centro del campo del Córdoba CF