Guía para perderse en Córdoba en verano
Aguas de Villaharta
Dirección: Camino de Pedrique, 2, Villaharta (Córdoba).
Teléfonos: 957 740 088 / 625 307 044.
Otros servicios: Bodas, comuniones, celebraciones de empresa.
Villaharta acoge el enclave Aguas de Villaharta, que recupera la esencia de antiguos balnearios para transformarla en una experiencia contemporánea de bienestar. En este enclave, agua, arquitectura y naturaleza conviven para ofrecer una estancia pensada solo para el descanso adulto (only adults).
El silencio aquí tiene protagonismo. Este hotel balneario (el único de este tipo en la provincia de Córdoba) se asienta en un entorno que desde el siglo XIX ha estado vinculado a las propiedades de sus manantiales mineromedicinales. La historia del lugar, ligada al descubrimiento de estas aguas y a su uso terapéutico, sigue latente en cada rincón, recuperada con una intervención respetuosa.
La experiencia se articula en torno a ese elemento esencial: el agua. Spa y hammam, inspirados en los baños árabes, constituyen el núcleo del descanso, un espacio donde el tiempo se diluye entre vapor, temperatura y tratamientos. Masajes, técnicas sensoriales o propuestas de cuidado personal completan una oferta que busca algo más que el relax.
El alojamiento mantiene el carácter íntimo y cuidado. Habitaciones y suites se integran en una arquitectura tradicional donde la piedra, la madera y demás materiales naturales dialogan con el entorno. Todo concebido para crear atmósfera: luz tenue, vistas abiertas y constante sensación de retiro.
A la experiencia termal se suma la gastronómica. El restaurante Hierro propone una cocina que reinterpreta la tradición local con mirada contemporánea, basada en el producto de proximidad y en recetas con sabores de siempre. Detrás de este proyecto están los anfitriones de la familia Doval, impulsores de la recuperación del balneario y de dar nueva vida a un espacio cargado de historia.
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