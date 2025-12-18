El finde se queda sin ‘mapping’ navideño en Córdoba pero cuenta con Los Caños, Luis Cortes y programa especial en Viana

El fin de semana previo a las fechas grandes de la Navidad en Córdoba mantiene el espíritu de las fiestas con muchos espectáculos navideños, música y, por supuesto, zambombas flamencas. Se queda, sin embargo, sin el espectáculo de ‘vídeo mapping’ en la plaza de La Corredera, previsto para el viernes y sábado, y cancelado a última hora por cuestiones administrativas. Aun así, La Corredera contará con dos espectáculos de equilibrismo este fin de semana.

Además, Viana en Navidad ofrecerá conciertos, la Orquesta de Córdoba tiene su función especial de Navidad y en la Catedral se cierra el ciclo de ‘Otoño en las iglesias fernandinas’.

Y como alternativa al espíritu navideño, el concierto de Los Caños en la Plaza de Toros de Córdoba (aplazado hasta en tres ocasiones) y Luis Cortés en la Sala Impala. Estos son los eventos destacados de este fin de semana en Córdoba.

Sin ‘mapping’ en La Corredera

Tras la cancelación del ‘video mapping’ navideño previsto inicialmente, la plaza de la Corredera será escenario este fin de semana de dos propuestas artísticas para un público familiar que combinan proyecciones, acrobacias, luz y música.

El viernes 19 de diciembre, a las 19.00 horas, una bailarina flotará a 10 metros de altura, colgada de un racimo de globos de helio, en el espectáculo Musa de Lunas. Una propuesta de danza aérea novedosa en el cielo de la Corredera sobre el público asistente, sincronizada con la música y la proyección en la pared de la propia plaza.

El sábado 20 de diciembre, a las 20.00 horas, la programación continuará con Volandum, que combina emoción, riesgo y humor de un grupo de trapecistas que muestran sus habilidades en el trapecio volante a ritmo de música dixie.

La Corredera estrena 'videomapping' del nacimiento de Jesús / A.J.González

Viana en Navidad

La Fundación Kutxabank ha organizado un variado programa cultural en el Palacio de Viana. El evento central de ‘Viana en Navidad’ tendrá lugar este fin de semana, concretamente el vadodo 20 de diciembre, con ‘Viana canta en Navidad’. Una jornada con tres actuaciones sucesivas en el patio de Columnas. Los conciertos empezarán a las 11.00 horas con la Escolanía Profesional de Córdoba; a las 12.00 horas, la Agrupación Musical ‘Noches de mi Ribera’; y a las 13.00 horas ‘Navidad en Córdoba’. El acceso a este espectáculo es gratuito.

El domingo 21 de diciembre, a las 12.00 horas, el flamenco inundará el Teatro Avanti de la ciudad con la Navidad Flamenca. El espectáculo contará con el cante de Raúl Alcántara ‘El Troya’ y Araceli Campillos; el toque de Juan Marín y Román Carmona y el baile de María García y su grupo. La venta de las entradas son en las taquillas del Palacio de Viana y en su web.

Los Patios de Córdoba en Navidad

Los Patios en Navidad son fieles a su cita con las fiestas del 5 al 28 de diciembre, con la apertura de 42 recintos en días señalados dentro de diez rutas fijadas, que estarán amenizadas con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros, zambombas y el espectáculo de Cascanueces electrónico.

Patios participantes de la Ruta de Navidad 2025. / CÓRDOBA

[Amplía el gráfico aquí]

Este fin de semana los días de apertura son el 19, 20, y 21 de diciembre; en horario de 17.00 a 21.00 horas, con las siguientes rutas:

Ruta 1

Zarco, 15

Zarco, 13

Pastora, 2

Guzmanas, 7

San Juan de Palomares, 8

San Juan de Palomares, 11

Alvar Rodríguez, 8

Alvar Rodríguez, 11

Jesús del Calvario, 16

Trueque, 4

Plaza de San Rafael, 7 (Iglesia del Juramento)

Ruta 2

Menéndez Pelayo, 6 (Ermita de la Alegría)

Ángel de Saavedra, 7 (Monasterio de las Descalzas)

Julio Romero de Torres, 15

Maese Luis, 9

Plaza de las Tazas, 1

Alfonso XII, 29

Tinte, 9

Siete Revueltas, 1 (Casa de las Campanas)

Ruta 3

Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)

Judíos, 6

Martín de Roa, 7

San Basilio, 20

San Basilio 40

San Basilio, 44

Los Caños, en concierto

¿A la cuarta va la vencida? Tras aplazar tres veces la fecha por problemas logísticos y meteorológicos, el trío Los Caños llega este sábado a la capital donde ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros.

Los Caños estarán este sábado en Los Califas, en Córdoba. / CÓRDOBA

Concierto de Navidad de la Orquesta

La Orquesta de Córdoba celebrará la llegada de la Navidad con el concierto Tiempo de paz, cuarto de la temporada, que tendrá lugar los próximos jueves 18 y viernes 19 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro. El programa contará con la participación de la directora invitada Isabel Rubio y del prestigioso oboísta madrileño Ángel Luis Sánchez, uno de los intérpretes más destacados del panorama musical actual.

Salas de conciertos

Tres citas musicales para este fin de semana en las salas de conciertos. En la Sala M100, el viernes turno de la rumba flamenca con Los Banis; y el sábado, sesión DJ encabezada por Marco Bailey.

Y en la Sala Impala, este sábado, concierto de Luis Cortés con su mezcla de música urbana y flamenco fusión, que ha rebautizado como ‘flamencotón’.

Planes para niños

Los niños podrán disfrutar de este fin de semana de talleres navideños, funciones teatrales, espectáculos de magia, musicales y funciones temáticas navideñas.

Entre los planes destacados está el parque de atracciones de Chiquilandia y el ciclo ‘Érase una vez’ en el cine Fuenseca, donde este domingo 21 de septiembre, tendrá lugar el espectáculo circense ‘Comienza el espectáculo’, a cargo la compañía de circo Los Hermanos Moreno.

Además, la Ciudad de los Niños y las Niñas acoge este sábado una zambomba flamenca, organizada por la Federación de Peñas Cordobesas. A las 12.00 horas.

Consulta aquí la programación para niños en Navidad.

La venganza de Don Mendo en Avanti

La Toga Teatro presenta este sábado en Teatro Avanti ‘La venganza de Don Mendo’, el clásico de Pedro Muñoz Seca. Divertida comedia escrita en verso y ambientada en el medievo, que narra la venganza que llevará a cabo el marqués Don Mendo para acabar con la vida de su amada Magdalena, hija del Conde Don Nuño, al descubrir que ella le ha sido infiel e incluso ha ordenado su muerte para deshacerse de él y casarse con otro noble. A las 19.30 horas.

Corales y zambombas

La Navidad en Córdoba tiene banda sonora propia con los villancicos flamencos, la zambomba, cantarillo y los coros.

Entre las citas destacadas está la XXXIII Muestra de Corales Cordobesas, que tendrá lugar en el Teatro Cómico Principal los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 diciembre.

Además, los coros llenarán las calles del centro de la ciudad con pasacalles y actuaciones, en horario de tarde, con especial atención a las actividades que se desarrollarán en la Puerta del Puente.

Así canta Jerez la Navidad

El espíritu más puro de las zambombas jerezanas llega este sábado al Teatro de la Axerquía con un espectáculo dirigido por Luis de Perikín, acompañado por un elenco de artistas que harán sentir el alma de la tradición. A las 17.30 horas.

Concurso de Belenes de Córdoba

La Fundación Kutxabank y la Asociación de belenistas de Córdoba se unen una Navidad más en Córdoba para ofrecer uno de los clásicos de estas fiestas: el Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba. La cita cumple este año su 44º edición y ofrece la oportunidad de recorrer los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de la capital, con especial protagonismo de la zona centro.

En total participan 27 belenes con las categorías de populares, artísticos y dioramas; y fuera de concurso se exhiben el Belén de Kutxabank, en el Edificio de Servicios Generales y Oficina Principal, Ronda de los Tejares esquina con la Avenida de Gran Capitán, en el escaparate, y también el Belén de la Fundación Kutxabank, en el Palacio de Viana.

Los belenes se pueden visitar del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026, y el horario de apertura puede variar según el recinto. Puede consultarse el listado completo aquí.

Concurso de belenes 2025. / Córdoba

[Amplía aquí el gráfico]

Otoño en las Iglesias Fernandinas

Concluye el ciclo de música clásica ‘Otoño en las Iglesias Fernandinas’ con el concierto en la Catedral este sábado 20 de diciembre, a las 19.00 horas. La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba interpretarán ‘A magnificat ad gloriam: dialogus inter mariam et caelum’. Con entrada libre hasta completar aforo.

Navidad Flamenca en el Potro

El Centro de Flamenco Fosforito acoge el ciclo ‘Navidad flamenca’. Este domingo, 21 de diciembre, Zambomba Sabor a turrolate, con Anabel Castillo. A las 12.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.