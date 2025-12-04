Planes top para este puente festivo en Córdoba: el musical ‘Mamma mia’ anima una agenda de ocio con la Navidad como protagonista

El puente festivo de la Constitución en Córdoba es sinónimo de Navidad y la capital lo celebra por todo lo alto con una agenda repleta de planes en clave navideña para todos los públicos y que tiene como platos fuertes el inicio del programa los Patios en Navidad y la ruta de nacimientos del Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba.

Las propuestas navideñas también incluyen el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, los mercados navideños o Chiquilandia, entre otros. Además de la XXXIII Muestra de Corales Cordobesas, el ciclo Cantarillo o los recitales flamencos.

El otro plato fuerte de la propuesta de ocio festivo está en el Gran Teatro con el musical ‘Mamma Mia’, que ofrece dieciséis funciones en Córdoba del 4 al 14 de diciembre, cinco de ellas en el puente festivo, con las entradas casi agotadas.

Los Patios de Córdoba en Navidad

Los Patios en Navidad son fieles a su cita con las fiestas del 5 al 28 de diciembre, con la apertura de 42 recintos en días señalados dentro de diez rutas fijadas, que estarán amenizadas con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros, zambombas y el espectáculo de Cascanueces electrónico.

Comienza el ciclo Patios en Navidad. / Manuel Murillo

Este fin de semana los días de apertura son el 5, 6, y 7 de diciembre; en horario de 17.00 a 21.00 horas, con las siguientes rutas:

Ruta 1

San Juan de Palomares, 8

San Juan de Palomares, 11

Montero, 27

Pastora, 2

Zarco, 13

Zarco, 15

Ruta 2

Siete Revueltas, 1 (Casa de las Campanas)

Aceite, 8

Agustín Moreno, 6 (Convento de las Clarisas)

Plaza de las Tazas, 1

Samuel de los Santos Gener, 5 (Cáritas Sagrario)

Ángel de Saavedra, 7 (Monasterio de las Descalzas)

Concurso de Belenes de Córdoba

La Fundación Kutxabank y la Asociación de belenistas de Córdoba se unen una Navidad más en Córdoba para ofrecer uno de los clásicos de estas fiestas: el Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba. La cita cumple este año su 44º edición y ofrece la oportunidad de recorrer los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de la capital, con especial protagonismo de la zona centro.

En total participan 27 belenes con las categorías de populares, artísticos y dioramas; y fuera de concurso se exhiben el Belén de Kutxabank, en el Edificio de Servicios Generales y Oficina Principal, Ronda de los Tejares esquina con la Avenida de Gran Capitán, en el escaparate, y también el Belén de la Fundación Kutxabank, en el Palacio de Viana.

Los belenes se pueden visitar del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026, y el horario de apertura puede variar según el recinto. Puede consultarse el listado completo aquí.

‘Mamma mia’ en el Gran Teatro

El musical ‘Mamma mia’ llenará el Gran Teatro de Córdoba con los grandes éxitos de Abba este mes de diciembre. Están programadas 16 funciones del 4 al 14 de diciembre con las localidades prácticamente agotadas. Cinco de esas funciones tendrán lugar este fin de semana, del 5 al 7 de diciembre. Entradas disponibles aquí.

Lluvia de estrellas en Cruz Conde

Entre los principales atractivos del alumbrado navideño de Córdoba, el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde se mantiene como referente de las fiestas desde que se estrenara en 2019.

Este año, se mantiene el diseño del show Lluvia de estrellas, estrenado en 2024, y que incorpora los árboles de esta popular y céntrica vía como elemento decorativo.

La instalación cuenta con una estructura de 21 pórticos para formar el túnel con pilares de 12 metros de altura y 5,5 de anchura que generan ese efecto de cielo estrellado. El montaje completo tiene 487.000 puntos led de bajo consumo, de los que 49.680 se instalarán en los magnolios de la calle, además de 100 estrellas suspendidas en el túnel que conservarán ese efecto luminoso de día.

El alumbrado, uno de los grandes atractivos de Córdoba en Navidad. / A.J.González

Cinco pases diarios

El espectáculo de Cruz Conde constará de cinco pases musicales diarios, tres de ellos contarán con sonido reducido para que las personas con espectro autista puedan disfrutar. Además, dispondrá de un bucle magnético para que las personas sordas o que necesiten audífonos también puedan ser partícipes. Los horarios son los siguientes:

18:30 horas

19:00 horas

19:30 horas

20:00 horas

20:30 horas

Planes para niños: Chiquilandia y mucho más

Los niños podrán disfrutar de este fin de semana de talleres navideños, funciones teatrales, espectáculos de magia, musicales y funciones temáticas navideñas.

Entre los planes destacados está el parque de atracciones de Chiquilandia y el ciclo ‘Érase una vez’ en el cine Fuenseca, donde este domingo 7 de septiembre, la Compañía Uno Teatro presenta ‘Fabuleando’, un cuenta cuentos de marionetas.

Parque infantil Chiquilandia / A. J. GONZÁLEZ

Además, el lunes 8 de diciembre, el Teatro el Brillante programa ‘El Rey León, el musical’.

Consulta aquí la programación para niños en Navidad.

Exposición y ‘Árbol de los deseos’ en Viana

La Fundación Kutxabank ha organizado un variado programa cultural, Viana en Navidad, que incluirá actividades infantiles, conciertos, un belén y el ‘Árbol de los Deseos’.

El ciclo de actividades navideñas arranca el 6 de diciembre con la exposición Belenismo, Patrimonio, Cultura y Tradición, que se mantendrá en la Sala Polivalente hasta el próximo 4 de enero y sirve como hilo conductor de la festividad. De forma paralela, los visitantes podrán disfrutar del tradicional belén del Palacio de Viana en el patio de Recibo y, en el de la Cancela, el ‘Árbol de los Deseos’, decorado con los deseos del personal de la fundación.

Corales, zambombas y Cantarillo

La Navidad en Córdoba tiene banda sonora propia con los villancicos flamencos, la zambomba, cantarillo y los coros.

Entre las citas destacadas está la XXXIII Muestra de Corales Cordobesas, que tendrá lugar en el Teatro Cómico Principal los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 diciembre.

El ciclo musical Cantarillo llenará espacios de Córdoba de música navideña, con actuación este fin de semana en la iglesia de Santa Victoria (5 de diciembre). Y en la Casa de las Campanas, el recital flamenco ‘Raíces del Pueblo’ cuenta con funciones los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

Espectáculo ‘Farrucos y Fernández. Navidad en familia’. / CÓRDOBA

Flamenco en el cine Fuenseca

‘Farrucos y Fernández. Navidad en familia’, el espectáculo flamenco de una de las sagas más queridas, llega este sábado 6 de diciembre al cine Fuenseca. Bajo la dirección artística de Antonio Fernández Montoya ‘Farru’, el montaje llevará alegría y solidaridad a través del cante, baile y guitarra flamenca. La narrativa se inspira en las historias que contaban abuelos y padres y ofrece un espectáculo para todos los públicos que incluye nuevos números, villancicos de creación propia, compás, fiesta flamenca y momentos de ternura. A las 20.00 horas.

Desencuentro enemigo en el Ambigú

El viernes 5 y sábado 6, el Ambigú de la Axerquía acoge el festival itinerante ‘Desencuentro enemigo’. El viernes se subirán al escenario el grupo ubetense Guadalupe Plata, y el sábado será el turno de MFC CHICKEN, considerada como la mejor banda de frat rock europea.

Cartel del concierto de MFC Chicken. / CÓRDOBA

Otoño en las Iglesias Fernandinas

El ciclo de música clásica ‘Otoño en las Iglesias Fernandinas’ llega el 5 de diciembre a la iglesia de San Miguel, con la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, que interpretará el ‘Ave María. Dialogi cum Divino’.