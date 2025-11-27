Todo lo que tienes que saber de la agenda de ocio del finde en Córdoba: de la Media Maratón a Chiquilandia, pasando por Isabel Aaiún

Con los planes de Navidad presentes ya en la mente de la mayoría, Córdoba cierra el último fin de semana de noviembre con una agenda de ocio variopinta en las propuestas y que ya respira ambiente navideño en algunas de sus propuestas. Entre los eventos destacados está la Media Maratón de Córdoba, que celebra su 39ª edición este domingo 30 de noviembre, con éxito de convocatoria.

Además, hay música en las salas de conciertos, mucho flamenco, y humor en los teatros Avanti y El Brillante. Y los que quieran un adelanto de la Navidad, siempre pueden disfrutar de Chiquilandia o acudir a ver el alumbrado de Puente Genil.

Media Maratón de Córdoba

Más de 7.600 corredores tienen una cita este domingo 30 de noviembre con la Media Maratón de Córdoba, que cumple su 39ª edición con un gran éxito de convocatoria. La carrera dará el pistoletazo de salida a las 10.00 horas desde la Avenida de Vallellano, y mantiene el recorrido del año pasado, terminando en la Puerta del Puente tras pasar por las vías más conocidas de la capital.

Recorrido de la Media Maratón de Córdoba. / CÓRDOBA

Isabel Aaiún en la Sala Impala

Este viernes 28 de noviembre, llega a la Sala Impala el himno ‘Potra salvaje’, que reventó los streamings en 2024. Isabel Aaiún se sube al escenario con una identidad sonora que combina raíces del folclore español con una mirada contemporánea sobre la música popular.

Y el sábado, la Sala Impala recibe a Colectivo Da Silva, el septeto granadino que presenta su tercer álbum ‘El sol’, su trabajo más personal y experimental hasta la fecha, producido íntegramente por ellos mismos.

Orquesta de Córdoba

El jueves 27 y viernes 28, la Orquesta de Córdoba interpreta el concierto de abono titulado Romper las reglas, que estará dirigido por Salvador Vázquez, brindará un programa que yuxtapone dos páginas fundamentales de Ludwig van Beethoven junto a una obra de estreno del compositor contemporáneo Igmar Alderete, en la que el autor invita a reflexionar sobre la incesante evolución del lenguaje musical a lo largo de los siglos.

Humor en Teatro Avanti

Doble cita con el humor en el Teatro Avanti este fin de semana. El viernes 28, el humorista Miki Dkai presenta ‘Padre de familia', una refrescante comedia donde abre las puertas de su hogar y nos sumerge en su día a día junto a su esposa, "La Pilar", y sus encantadoras hijas.

Y el sábado 29, llega Abraham Martín con ‘Comedy Padel Tour’, un espectáculo de comedia donde, a través del humor y sus peculiares “consejitos”, te enseña el camino para llegar a lo más alto y ser un “makina”.

Concurso Nacional de Copla

Este sábado, el Gran Teatro de Córdoba acoge el 20º Concurso de Copla ‘Ciudad de Córdoba’, organizado por la Federación de Peñas Cordobesas. La gran final tiene como protagonistas a Carmen Abad, Rosario Córdoba, Jesús Navarro, Sergio Pérez, Toñi Ronquillo y Abraham Ruiz. Contará además con Lola Reina como artista invitada y con Álvaro Montes, ganador de la edición de 2024.A A partir de las 19.00 horas.

Miguel Lago, en Teatro El Brillante

El humorista Miguel Lago llega este viernes a Teatro El Brillante con su último y renovado monólogo’25 años de stand up’. Un perfecto mix del humor ácido, inteligente y provocador que caracteriza al humorista. La cita es a las 20.30 horas.

Miguel Lago en una imagen de archivo. / ARCHIVO

La programación del Teatro El Brillante este fin de semana se completa con el espectáculo infantil Las Guerreras K-Pop, a las 17.00 horas.

Cecilia Bengolea en el C3A

Este viernes, a las 19.00 horas, se inaugura en el Centro de Creación Contemporánea (C3A) la exposición ‘El ruido que habita’, de la artista argentina Cecilia Bengolea. Una muestra multidisciplinaria, sensorial e inmersiva que tendrá lugar en la Sala T2 del C3A en Córdoba de noviembre de 2025 a mayo de 2026. Concebida como un paisaje vibrante, la obra entrelaza artesanía, danza contemporánea, música y tecnología para explorar el poder unificador de la música en el diálogo intercultural, sumando una reflexión ecológica sobre la relación entre el cuerpo y su entorno.

Alumbrado navideño en Puente Genil

Inaugurado el pasado 21 de noviembre, Puente Genil, el pueblo que ilumina la Navidad, invita este fin de semana a disfrutar de su alumbrado navideño, considerado uno de los mejores de España. Este año, como novedad estrena un proyecto inédito de Ximénez Group a nivel mundial, Gold Dream, un espectacular techo mágico instalado en La Matallana que convierte el paseo en un escenario de ensueño con cientos de miles de destellos dorados suspendidos que parecen caer del cielo.

Planes para niños en Córdoba

Chiquilandia

Los pequeños de la casa tienen el plan perfecto estas semanas en el parque de Chiquilandia, instalado en el Vial Norte, frente a la estación de tren, y que repite su combo de éxito de atracciones y representaciones infantiles. El horario de apertura el fin de semana es ininterrumpido, de 11.00 a 21.30 horas.

Parque infantil Chiquilandia / A. J. GONZÁLEZ

Función familiar en Avanti

Este domingo, 30 de noviembre, a las 12.00 horas, sesión familiar en el Teatro Avanti con ‘La gata. Una leyenda con botas’, del grupo Teatro Patraix. La premisa de la obra dice así: “Todos conocen la leyenda del Gato con Botas: un felino intrépido que conquistó el corazón del reino con su astucia y estilo. Pero… ¿y si todo lo que os han contado fuera una mentira bien pulida? En esta hilarante versión, una Gata con Botas nos invita a escuchar su versión de los hechos. Con su carácter de diva, su desbordante sentido del humor y una pizca de dramatismo felino, nos revela la verdad detrás de su ascenso al estrellato”.

Domingo flamenco

Doble cita para los amantes del flamenco el 30 de noviembre. De un lado, el ciclo Matinales Flamencas recibe en el Centro Flamenco Fosforito a Amparo ‘La Repompilla’, que ofrece un recital a las 12.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

De otro, las Jornadas Culturales Flamencas del Real Círculo de la Amistad, celebran su gala de clausura con el musical ‘Navidad en Córdoba’, que contará con Felipe Muñoz al piano, las guitarras de Fran Tari y Rafa Ruz; Daniel Morales ‘Mawe’ en la percusión, y las cantaoras Isabel María España y Anabel Castillo. A las 20.30 horas.