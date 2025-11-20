Planes para disfrutar del fin de semana en Córdoba: luces de Navidad, música y mucho más

Música, teatro, exposiciones y el primer alumbrado de Navidad de Córdoba se darán cita este fin de semana en la capital y en la provincia, atrayendo a buen seguro a numerosos visitantes. De esta forma, la tercera semana de noviembre cuenta con un sinfín de actividades, que podrán ser disfrutadas por pequeños, jóvenes y mayores.

Una de las citas más esperadas es la entrega de premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) y en estos días también concluye la 23ª edición del Orozco Piano Festival, que se despide mañana viernes, 21 de noviembre, con el concierto de Marc-André Hamelin a las 20.00 horas en el Teatro Góngora.

Flamenco con mayúsculas

No obstante, este mes continúa destacando por la oferta de eventos relacionados con el flamenco, coincidiendo con la celebración del día internacional de este arte, que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre. Entre las propuestas del fin de semana, la Fundación Antonio Gala es escenario este viernes del espectáculo Nadie Puede Abarcarlo, a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Intervienen, entre otros, el cantaor Juan Pinilla.

Además, este sábado, a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Córdoba, el 24º CNAF celebrará su Gala de entrega de premios.

Jornadas culturales

En el marco de las Jornadas Culturales Flamencas, este viernes, a las 19.00 horas, se proyectará la película Duende y misterio del flamenco (1952), de Edgar Neville. El Real Círculo de la Amistad acoge este domingo, 23 de noviembre, el recital Tiempo al tiempo, de Lucía Leiva, a las 19.00 horas en el Salón Liceo.

Público en la Posada del Potro, en una imagen de archivo. / Óscar Barrionuevo

Matinales

Antonia Fernández actuará este domingo, a las 12.00 horas, en la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito, dentro del ciclo Matinales Flamencas. La entrada es libre hasta completar aforo y los tickets se entregarán 90 minutos antes del espectáculo en la Posada del Potro.

Cine en la Casa Árabe

Este fin de semana continúa la Muestra de Cine Palestino en la Casa Árabe. El sábado 22 de noviembre se visionará A Fidai Film (Kamal Alharafi, 2024), seguida de un coloquio posterior, a las 19.30 horas, en Casa Árabe. El programa completo puede consultarse aquí.

Teatro

En la programación teatral del fin de semana en Córdoba destacan Negra sombra, de la compañía Qué jArte!. La obra, dirigida al público adulto, se escenificará este viernes a las 20.30 horas en Teatro Avanti. Un día después, el 22 de noviembre, con pases a las 18.00 y a las 20.30 horas, Guelmi se subirá al escenario del Avanti para ofrecer el espectáculo Poca vergüenza, dirigido al público adulto.

Inauguración de los Estudios Abiertos en el C3A. / A. J. González

Exposiciones

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) inaugura este viernes, a las 19.00 horas, la exposición de Christian Lagata Metal del verano, que podrá visitarse hasta el próximo 17 de mayo de 2026. Este sábado, la compañía coreana de danza contemporánea Goblin party presenta Oferta también en el C3A, a partir de las 20.00 horas. La entrada es gratuita previa reserva en eventbrite.com.

Juan Luis Seco, en los patios

La exposición fotográfica Inmortalizar el sueño. Homenaje a Juan Luis Seco, se podrá visitar los días 22 y 23 de noviembre. Se trata de una ruta por siete patios de San Lorenzo, con horario de 10.30 a 14.00 horas.

Otras músicas

Iglesias fernandinas

Este viernes, a las 19.00 horas, la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, dirigida por Clemente Mata, ofrecerá en la Iglesia de la Trinidad un nuevo concierto del ciclo Otoño en las iglesas fernandinas. Interpretará Requiem Op. 48 G. Fauré.

Viva Belgrado y más

La sala 2 Impala inicia el fin de semana este viernes con el concierto de Tu otra bonita, dentro de su gira Puta vida. La apertura de puertas será a las 20.00 horas. Para este sábado la sala Impala ha programado el concierto del rapero Bejo. Las puertas abrirán a las 21.00 horas. Además, en su sala 2 acogerá el concierto de Viva Belgrado, que es fin de la gira Cancionero de los cielos. Las puertas abren a las 20.00 horas.

Público infantil

Dentro de la oferta de ocio del mes de noviembre, el público familiar tiene este 21 de noviembre su última cita con el 21º Salón del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla en la Biblioteca central Antonio Gala. Este viernes ofrece el teatro La cocina de las palabras, ofrecido por La carpa, a las 18.00 horas. El programa completo puede consultarse aquí.

El Teatro El Brillante anuncia para este domingo El Musical de la Granja, que tendrá lugar a las 17.00 horas.

El domingo 23 de noviembre, el público familiar disfrutará en Teatro Avanti con Nemo, el musical, ofrecido por la compañía La Tomasa a partir de las 12.00 horas.

Alumbrado navideño

Puente Genil dará este viernes el pistoletazo de salida a los encendidos de las luces de Navidad en Córdoba. La cita tendrá lugar en el Paseo del Romeral, a las 20.15 horas. Este evento contará con ambientación musical y animación de la mano de la Chattanooga Big Bang, en el entorno de la avenida Manuel Reina a partir de las 21.15 horas.

El Museo Julio Romero de Torres, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Cumpleaños en el museo

El próximo domingo, el Museo Julio Romero de Torres conmemora su 94 cumpleaños. Para celebrarlo, obsequiará con merchandising a todos los visitantes durante su horario de apertura.

Talento joven

Este fin de semana continúa la celebración de Capital talento joven Córdoba. Entre las actividades programadas sobresale el tercer Festival Planneo Flamenco y la Gala de entrega de premios Copa España Creativa, el próximo domingo 23 de noviembre a las 11.30 horas en el Quiosco Joven (Paseo de la Victoria).

La plaza de la Juventud será escenario el próximo domingo, a las 12.00 horas, del tercer Certamen de Santa Cecilia. Participarán la Agrupación musical Redención, la Agrupación musical Sagrada cena, la Banda de cornetas y tambores La Salud, la Agrupación musical Cristo de Gracia y la Banda de cornetas y tambores Caído-Fuensanta.

Exposición de bonsáis en el Jardín Botánico, en una imagen de archivo. / CORDIGITAL

Bonsáis

El Real Jardín Botánico de Córdoba celebra este fin de semana su 23ª Exposición de Bonsái de Otoño. Puede visitarse viernes y sábado, de 10.00 a 17.00 horas, y el domingo de 10.00 a 14.00 horas. El domingo se ha programado un taller abierto de diseño y modelado de 11.00 a 14.00 horas.