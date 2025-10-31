Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TURISMO

Tres ciudades andaluzas, entre las más queridas de España… y ninguna es Córdoba

Los viajeros destacan su patrimonio, gastronomía, el clima y el buen carácter de sus habitantes

Tres ciudades andaluzas, entre las más queridas de España

Tres ciudades andaluzas, entre las más queridas de España / ARCHIVO

María Roso

Andalucía es uno de los destinos predilectos de los viajeros, atrayendo a turistas nacionales e internacionales que acuden a la región buscando el buen clima, su patrimonio, su gastronomía, su cultura, sus paisajes y sus playas. Buena cuenta de ello la da la cifra de 36,2 millones de viajeros que visitaron la región en 2024, un 5,5% más que el año anterior.

Esta querencia de los viajeros por la región andaluza tiene ahora su reflejo en una encuesta realizada por la revista especializada en cultura y viajes ‘España Fascinante’, cuyos lectores han escogido las cinco ciudades más queridas de España.

¿El resultado? Tres de esas cinco ciudades son andaluzas, y una capital andaluza es además la más querida de España.

Málaga, la quinta más querida

En el quinto puesto se encuentra Málaga, la capital de la Costa del Sol. Entre los motivos de elección no están solamente sus playas, sino también su oferta cultural y su gente. Los lectores han señalado entre sus altos atractivos “la alta influencia de Picasso” y otros símbolos de la capital como el castillo de Gibralfaro o la Alcazaba.

Panorámica de Málaga desde Gibralfaro

Panorámica de Málaga desde Gibralfaro / L.O.

Sevilla, la segunda en el podio

El cuarto lugar de la selección lo ocupa Valencia y el tercero, Barcelona, siendo el segundo lugar para Sevilla. “Es una provincia muy querida”, señalan los lectores, quienes añaden que no puede faltar en ningún ranking de viajes.

¿Sus méritos? "Hay muchísimos motivos culturales, su Feria, la Semana Santa, el arte flamenco". Y, además, “sus monumentos renacentistas y mudéjares que la hacen brillar como ninguna", a lo que se suma el “buen ambiente” de sus calles, y el carácter de los sevillanos.

Plaza de España en Sevilla.

Plaza de España en Sevilla. / TURISMO PROVINCIA DE SEVILLA

Granada, la más querida de España

Y en el primer lugar, un clásico: Granada. La ciudad más querida de España gracias a su "impresionante patrimonio nazarí" y a otros elementos que la hacen un lugar que visitar "por lo menos, una vez en la vida".

Noticias relacionadas y más

La Alhambra, el gran atractivo turístico de Granada

La Alhambra, el gran atractivo turístico de Granada / Javier Sanchez Mingorance

"Granada no defrauda a nadie", señalan desde la clasificación de la publicación. Y es mucho más que la Alhambra, el monumento más visitado de España. De su núcleo medieval a Sierra Nevada, pasando por su gastronomía y las tapas como principal referente, es un destino imprescindible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
  2. Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
  3. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
  4. Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
  5. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  6. El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
  7. Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
  8. Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel

Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel

Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre

Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”

Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”

Vídeo | Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

Vídeo | Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

La doctora María del Carmen Arias Blanco renueva como presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba

La doctora María del Carmen Arias Blanco renueva como presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba
Tracking Pixel Contents