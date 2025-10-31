Tres ciudades andaluzas, entre las más queridas de España… y ninguna es Córdoba

Andalucía es uno de los destinos predilectos de los viajeros, atrayendo a turistas nacionales e internacionales que acuden a la región buscando el buen clima, su patrimonio, su gastronomía, su cultura, sus paisajes y sus playas. Buena cuenta de ello la da la cifra de 36,2 millones de viajeros que visitaron la región en 2024, un 5,5% más que el año anterior.

Esta querencia de los viajeros por la región andaluza tiene ahora su reflejo en una encuesta realizada por la revista especializada en cultura y viajes ‘España Fascinante’, cuyos lectores han escogido las cinco ciudades más queridas de España.

¿El resultado? Tres de esas cinco ciudades son andaluzas, y una capital andaluza es además la más querida de España.

Málaga, la quinta más querida

En el quinto puesto se encuentra Málaga, la capital de la Costa del Sol. Entre los motivos de elección no están solamente sus playas, sino también su oferta cultural y su gente. Los lectores han señalado entre sus altos atractivos “la alta influencia de Picasso” y otros símbolos de la capital como el castillo de Gibralfaro o la Alcazaba.

Panorámica de Málaga desde Gibralfaro / L.O.

Sevilla, la segunda en el podio

El cuarto lugar de la selección lo ocupa Valencia y el tercero, Barcelona, siendo el segundo lugar para Sevilla. “Es una provincia muy querida”, señalan los lectores, quienes añaden que no puede faltar en ningún ranking de viajes.

¿Sus méritos? "Hay muchísimos motivos culturales, su Feria, la Semana Santa, el arte flamenco". Y, además, “sus monumentos renacentistas y mudéjares que la hacen brillar como ninguna", a lo que se suma el “buen ambiente” de sus calles, y el carácter de los sevillanos.

Plaza de España en Sevilla. / TURISMO PROVINCIA DE SEVILLA

Granada, la más querida de España

Y en el primer lugar, un clásico: Granada. La ciudad más querida de España gracias a su "impresionante patrimonio nazarí" y a otros elementos que la hacen un lugar que visitar "por lo menos, una vez en la vida".

La Alhambra, el gran atractivo turístico de Granada / Javier Sanchez Mingorance

"Granada no defrauda a nadie", señalan desde la clasificación de la publicación. Y es mucho más que la Alhambra, el monumento más visitado de España. De su núcleo medieval a Sierra Nevada, pasando por su gastronomía y las tapas como principal referente, es un destino imprescindible.