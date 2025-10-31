TURISMO
Tres ciudades andaluzas, entre las más queridas de España… y ninguna es Córdoba
Los viajeros destacan su patrimonio, gastronomía, el clima y el buen carácter de sus habitantes
Andalucía es uno de los destinos predilectos de los viajeros, atrayendo a turistas nacionales e internacionales que acuden a la región buscando el buen clima, su patrimonio, su gastronomía, su cultura, sus paisajes y sus playas. Buena cuenta de ello la da la cifra de 36,2 millones de viajeros que visitaron la región en 2024, un 5,5% más que el año anterior.
Esta querencia de los viajeros por la región andaluza tiene ahora su reflejo en una encuesta realizada por la revista especializada en cultura y viajes ‘España Fascinante’, cuyos lectores han escogido las cinco ciudades más queridas de España.
¿El resultado? Tres de esas cinco ciudades son andaluzas, y una capital andaluza es además la más querida de España.
Málaga, la quinta más querida
En el quinto puesto se encuentra Málaga, la capital de la Costa del Sol. Entre los motivos de elección no están solamente sus playas, sino también su oferta cultural y su gente. Los lectores han señalado entre sus altos atractivos “la alta influencia de Picasso” y otros símbolos de la capital como el castillo de Gibralfaro o la Alcazaba.
Sevilla, la segunda en el podio
El cuarto lugar de la selección lo ocupa Valencia y el tercero, Barcelona, siendo el segundo lugar para Sevilla. “Es una provincia muy querida”, señalan los lectores, quienes añaden que no puede faltar en ningún ranking de viajes.
¿Sus méritos? "Hay muchísimos motivos culturales, su Feria, la Semana Santa, el arte flamenco". Y, además, “sus monumentos renacentistas y mudéjares que la hacen brillar como ninguna", a lo que se suma el “buen ambiente” de sus calles, y el carácter de los sevillanos.
Granada, la más querida de España
Y en el primer lugar, un clásico: Granada. La ciudad más querida de España gracias a su "impresionante patrimonio nazarí" y a otros elementos que la hacen un lugar que visitar "por lo menos, una vez en la vida".
"Granada no defrauda a nadie", señalan desde la clasificación de la publicación. Y es mucho más que la Alhambra, el monumento más visitado de España. De su núcleo medieval a Sierra Nevada, pasando por su gastronomía y las tapas como principal referente, es un destino imprescindible.
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
- Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba