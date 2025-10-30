Planes del fin de semana en Córdoba: Halloween, Festival Rafael Orozco y Mundamortis

El ocio de este fin de semana se moverá en Córdoba entre noches de terror y propuestas musicales para diferentes públicos, sin dejar atrás otras iniciativas como las relacionadas con la cultura funeraria o las deportivas.

Sin duda, la celebración de Halloween ha marcado en rojo el día 31 de octubre en la agenda cultural de la ciudad. Las fiestas en barrios serán uno de los principales atractivos, con pasacalles y concursos de disfraces, pero también se han organizado propuestas que van más allá del miedo y se extienden al teatro o el circo.

Halloween en Córdoba

¡Truco o trato!

Comenzando por este jueves, 30 de octubre, la sede de la asociación vecinal Poeta Rafael Alberti celebrará un taller de decoración de Halloween con objeto de engalanar la barriada de Los Ángeles. Además, entre las citas difundidas por el Ayuntamiento de Córdoba se hallan otras actividades programadas para mañana viernes en el distrito de Alcolea, en concreto, en la barriada de Alcolea, en Los Ángeles y en El Sol.

La barriada de Trassierra se prepara, asimismo, para "la fiesta más terrorífica del pueblo", que tendrá lugar este 31 de octubre, en la plaza del Pueblo, y comenzará con un almuerzo.

En Paraíso Arenal, los vecinos realizarán este viernes un pasacalles con salida en la caseta de jardín, junto a la calle Enrico Caruso, y una fiesta. Los disfraces de terror, la música y el baile recorrerán, asimismo, las calles de Cerro Muriano, partiendo de su centro cívico.

Dos niños lucen sus disfraces en Halloween. / Manuel Murillo

Fiestas en colegios

El colegio Elena Luque, de la barriada de Santa Cruz, lo tiene todo previsto para ofrecer una fiesta infantil de Halloween este 31 de octubre. También repite este año el colegio Luciana Centeno y en este caso los interesados en asistir a la fiesta pueden inscribirse aquí.

Por último, el centro cívico de Villarrubia ha programado para el próximo sábado, 1 de noviembre, una fiesta de Halloween donde sobresale un concurso de calabazas.

Día de los Muertos

Este sábado, 1 de noviembre, la plaza del Moreal celebrará un Día de Muertos a partir de las 12.00 horas con iniciativas como música en directo, una exhibición de baile, un concurso de disfraces, un altar de muertos y talleres de piñatas.

El Festival internacional de Piano Rafael Orozco ha echado a andar en estos días su 23ª edición y mañana viernes contempla el concierto de Mao Fujita en el Conservatorio superior de Música Rafael Orozco, a las 20.00 horas.

Música, tecnología y arte

Otra cita destacada de la semana es Electrolunch, que tiene lugar este sábado, 1 de noviembre, en el Teatro de la Axerquía. Sus principales atractivos son la participación de una de las productoras y pinchadiscos más destacadas de la escena nacional, Cora Novoa, y artistas cordobeses como Juani Cash, Las Virus, Lebollet o Kamboya. El programa incluye, entre otras propuestas, talleres tecnológicos y actividades infantiles.

Representación de 'Don Juan Tenorio'. / Oscar Barrionuevo

'Don Juan Tenorio'

En el programa de Cementerios de Córdoba (Cecosam) para conmemorar la festividad de Todos los Santos destaca la tradicional representación teatral de Don Juan Tenorio este sábado en el camposanto de San Rafael y el próximo domingo en Nuestra Señora de La Salud, en ambos casos, a las 19.30 horas.

En el palacio

La sede de la Diputación provincial de Córdoba, el Palacio de la Merced, también acogerá los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre la puesta en escena de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, por la compañía Teatro Par. El púbico podrá asistir al desarrollo de la obra en diferentes estancias del edificio previa invitación.

Ilusión bajo la carpa

En el aparcamiento del recinto ferial de El Arenal, el Circo Quirós propone un espectáculo para toda la familia donde payasos, equilibristas y malabaristas harán las delicias, sobre todo, de los más pequeños. Ojo a la sorpresa del espectáculo: Un King Kong de diez metros de altura que añadirá aún más emoción a la velada. Su presencia puede disfrutarse en Córdoba hasta el 9 de noviembre.

'No soy tu hombre'

Con un título sugerente, No soy tu hombre, Alba Reche trae este viernes a la sala Impala un nuevo concierto en el marco de su última gira. En su tercer álbum, la artista brinda al público una sátira transformada en diario personal, que indaga en el desamor y la aceptación, acompañada por su banda: Diddy Stain, Greta Ch’aska y Saray Sáez.

Un viaje por el Barroco

El trío formado por los solistas Ignacio Prego (clave); Pablo García-López (tenor) y Josetxu Obregón (cello barroco) se reúne de manera excepcional para recuperar el mapa de un viaje musical por el barroco en el concierto Trompicávalas, amor, programado en el Teatro Gongóra para este viernes, 31 de octubre.

La Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera Cajasur interpretan el Réquiem de Mozart en la Mezquita Catedral. / Francisco González

Réquiem en la catedral

La Catedral de Córdoba acogerá el próximo 2 de noviembre, a las 19.00 horas, la Misa de Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, que será presidida por Antonio Murillo, canónigo chantre-maestro de capilla, y concelebrada por el cabildo catedralicio. La interpretación será realizada por la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba (Fundación Cajasur), con la dirección de Salvador Vázquez y con Clemente Mata al órgano.

Guitarra en El Potro

La Posada del Potro recibirá el 2 de noviembre a Juan Moreno, que ofrecerá un recital de guitarra flamenca en el marco del ciclo Trasteando con la guitarra. La cita tendrá lugar a partir de las 12.00 horas y las entradas (gratuitas) pueden solicitarse en este centro noventa minutos antes de que comience la actuación.

Rítmica

El palacio de deportes Vista Alegre será escenario este fin de semana del Torneo nacional Ciudad de Córdoba de Gimnasia Rítmica Lourdes Mohedano y los campeonatos de Andalucía los días 1 y 2 de noviembre.

Eventos en la provincia

Mundamortis

La localidad de Monturque vuelve a convertirse este fin de semana en epicentro de la cultura funeraria con las 17ª jornadas culturales y gastronómicas Mundamortis, donde sobresalen citas musicales y el Concurso provincial de Gachas.

Taller de faroles de melones en Mundamortis. / CÓRDOBA

Fiesta del membrillo

Puente Genil celebra este viernes su 23ª Cata-Fiesta del Membrillo, donde los visitantes podrán acercarse a la elaboración tradicional de carne de membrillo en el Paseo del Romeral durante la mañana. Por la tarde, el Salón La Noria será escenario de la cata y de la entrega de premios, y el evento finalizará con un aperitivo de convivencia.

Matanza del cerdo

Este fin de semana también regresará a la tradición el municipio de Espejo, donde se celebrará la Matanza Tradicional del Cerdo y Fiesta de la Tapa. La 22ª edición ha sido programada del 31 de octubre al 2 de noviembre. Contará con la participación de empresas agroalimentarias y con actividades paralelas como talleres de elaboración de embutidos y visitas al patrimonio.

Luna negra

En la oferta de la provincia sobresale, asimismo, la experiencia Luna Negra en el Castillo de Almodóvar. El público puede adquirir sus entradas para los días 31 de octubre y 1 de noviembre, y atreverse a visitar esta fortaleza en su noche más terrorífica. La actividad se iniciará a partir de las 20.30 horas y tiene una duración de una hora y 15 minutos. La organización aclara que esta visita no es apta para menores de 14 años.