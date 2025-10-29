Guía de Todos los Santos en Córdoba: misas, otras actividades y horarios de los cementerios

El día de Todos los Santos, que tiene lugar el próximo 1 de noviembre, volverá a llenar de vida los cementerios y otros enclaves de Córdoba y provincia con actividades en torno a esta festividad y a la cultura funeraria. Además de las iniciativas programadas por Cementerios Municipales de Córdoba (Cecosam), otras instituciones se suman a la celebración con propuestas como conciertos, teatros, visitas a camposantos y talleres.

Visitas y acompañamiento musical

En la ciudad de Córdoba, los actos comenzaron el 18 de octubre y se extenderán hasta el 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos. Entre las propuestas que todavía se pueden disfrutar se encuentra el acompañamiento musical y la próxima cita será el próximo sábado, 1 de noviembre. Ese mismo día, el cementerio de San Rafael acogerá la representación teatral de Don Juan Tenorio a partir de las 19.30 horas. En el camposanto de La Salud, la obra se desarrollará el próximo domingo 2 de noviembre. Las inscripciones para asistir pueden realizarse aquí.

"Aceptar lo inevitable"

La sede de la Fundación Cajasol acogerá, el 29 de octubre a las 18.00 horas, el ciclo La muerte a debate, organizado por la Universidad de Córdoba dentro de la tercera Jornada de Cultura Funeraria In memoriam. La intervención de Emilio del Campo se titula Aceptar lo inevitable, en tanto que Antonio Álvarez disertará sobre El futuro de la memoria: novedades y tendencias en los servicios funerarios.

Turismo y fotografía

Dentro de las mismas jornadas de la UCO, el 30 de octubre se desarrollará la ruta turística La ciudad de los recuerdos en el cementerio de La Salud. Las inscripciones pueden realizarse en el correo electrónico inmemoriam@uco.es. Asimismo, el 31 de octubre se inaugurará la exposición fotográfica Santos 2024 en la Facultad de Filosofía y Letras.

Día de Difuntos en cementerio de San Rafael / Manuel Murillo

Eucaristías

El programa de Cecosam se cierra con las misas. De un lado, el día de Todos los Santos tendrán lugar, a las 12.00 horas, en el cementerio San Rafael y en el camposanto de Nuestra Señora de la Fuensanta. Asimismo, el 1 de noviembre la eucaristía se celebrará a las 11.00, a las 12:00 y a las 17.00 horas en La Salud, en tanto que el 2 de noviembre se oficiará en la capilla de La Salud.

Horarios especiales

Cecosam informa en su web de que el horario de los cementerios municipales por las festividades de Todos los Santos y de los Fieles difuntos será de 8.30 a 19.30 horas el 1 de noviembre y hasta las 18.00 horas el 2 de noviembre.

Don Juan en el palacio

La sede de la Diputación provincial de Córdoba, el Palacio de la Merced, acogerá los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre la puesta en escena de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, por la compañía Teatro Par. El púbico podrá asistir al desarrollo de la obra en diferentes estancias del edificio previa invitación.

Celebración de Mundamortis en una edición anterior. / CÓRDOBA

Eventos en la provincia

La localidad de Monturque vuelve a convertirse este fin de semana en epicentro de la cultura funeraria con las 17ª jornadas culturales y gastronómicas Mundamortis, donde sobresalen citas musicales y el Concurso provincial de Gachas. Junto a estas actividades, teatro, conferencias y talleres infantiles esperan al público.

Novela negra

En Priego, la sexta Semana de Ánimas contempla actividades que no dejarán indiferentes a los visitantes. El programa incluye propuestas de lo más diversas, entre las que se hallan La Villa Velada, una iniciativa que tendrá lugar el próximo sábado, 1 de noviembre, para la iluminación y decoración especiales del barrio de La Villa.