Ocio
Planes de miedo para Halloween en Córdoba: música, disfraces, talleres y pasacalles
La fiesta comienza el sábado 25 de octubre, con 12 horas de música en El Arenal, y continuará durante toda la semana con actividades en los barrios, las jornadas Mundamortis en Monturque y la Semana de Ánimas en Priego
¿Quién dijo miedo? Córdoba celebrará estos días Halloween con propuestas para todos los públicos que van desde la músicaal teatro, los concursos de disfraces, los pasacalles y los talleres. El calendario de actividades comienza este sábado, con un festival en El Arenal, pero se extenderá hasta los primeros días de noviembre, cuando enlazará con las tradicionales visitas a los cementerios.
Festival Halloween en El Arenal
Más de 6.000 aficionados han sido llamados a disfrutar este 25 de octubre en el Halloween Córdoba Festival, que ofrecerá 12 horas de música reggaeton, breakbeat y techno en dos escenarios. La propuesta ha sido organizada por Híbrida y Rebels, y todavía es posible adquirir entradas en algunas modalidades. El cartel incluye nombres propios como Deborah De Luca y Marco Faraone, dos estrellas del techno; Lady Waks y Keith Mackenzie, que harán vibrar al público al ritmo del breakbeat, y Enygma, Jaime Bermejo y Michenlo, quienes añadirán emoción a la noche con su reggaeton.
Sustos y diversión en Alcolea
El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba ha difundido siete actividades terroríficas que comenzarán el 30 de octubre con un taller de decoración de Halloween en la sede de la asociación vecinal Poeta Rafael Alberti, con objeto de engalanar la barriada de Los Ángeles.
En el distrito de Alcolea, las actividades continuarán el 31 de octubre en la barriada de Alcolea, en Los Ángeles y en El Sol, que se transformarán para ofrecer a los vecinos animaciones, juegos, talleres, bailes, música, y muchas sorpresas.
Un tesoro terrorífico en Trassierra
La barriada de Trassierra se prepara, asimismo, para "la fiesta más terrorífica del pueblo", que tendrá lugar el viernes 31 de octubre, en la plaza del Pueblo, y empezará con un almuerzo. Entre otras iniciativas, se han programado un truco o trato infantil, animaciones y una búsqueda del tesoro. Halloween promete mucha diversión en uno de los enclaves favoritos para el esparcimiento de los cordobeses.
Pasacalles
En Paraíso Arenal, el 31 de octubre realizarán un pasacalles con salida en la caseta de jardín, junto a la calle Enrico Caruso, y una fiesta. Los disfraces de terror, la música y el baile recorrerán, además, las calles de Cerro Muriano, partiendo de su centro cívico. Diferentes establecimientos comerciales participarán en la fiesta con mesas de truco o trato y, asimismo, al finalizar el pasacalles tendrá lugar una fiesta temática en el hogar del pensionista.
Concursos de disfraces
El colegio Elena Luque, de la barriada de Santa Cruz, acogerá una fiesta infantil de Halloween el 31 de octubre. Juegos, baile, animación, música, globoflexia y pintacaras esperan a toda la familia. Por último, el sábado 1 de noviembre el centro cívico de Villarrubia será sede de una fiesta donde se desarrollarán un concurso de disfraces infantil y de adultos, y un concurso para elegir la mejor calabaza, y también habrá merienda y animaciones.
Mundamortis
Un año más, la localidad de Monturque se convierte por estas fechas en epicentro de la cultura funeraria con sus jornadas culturales y gastronómicas Mundamortis, que se celebrarán del 29 de octubre al 2 de noviembre próximos. Música, teatro, conferencias, talleres infantiles y el Concurso provincial de Gachas, entre otras propuestas, esperan al público.
Jornadas de Novela Negra
Por otro lado, la sexta Semana de Ánimas organizada en Priego de Córdoba contempla las primeras Jornadas de Novela Negra y otras actividades que no dejarán indiferentes a los visitantes. El programa incluye propuestas de lo más diversas, entre las que se hallan La Villa Velada, una iniciativa para la iluminación y decoración especiales del barrio de La Villa, cuentacuentos, cine y un taller de farolillos de melón.
Terror en el castillo
En la oferta de la provincia sobresale, asimismo, la experiencia Luna Negra en el Castillo de Almodóvar. El público puede adquirir sus entradas para los días 31 de octubre y 1 de noviembre, y atreverse a visitar esta fortaleza en su noche más terrorífica. La actividad se iniciará a partir de las 20.30 horas y tiene una duración de una hora y 15 minutos. La organización aclara que esta visita no es apta para menores de 14 años.
