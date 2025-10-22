Peroles, circo, teatro y música para el fin de semana del puente de San Rafael en Córdoba

La agenda de ocio y cultura de este fin de semana se adelanta un día en Córdoba capital por la festividad del Día de San Rafael, este viernes 24 de octubre, que convierte el finde en un puente de tres días en el que los peroles, el circo y el carnaval centran algunas de las propuestas más singulares de los próximos días.

Además, continúa la 50ª Feria del Libro de Córdoba, Antílopez llega a la Sala Impala, el teatro musical brillará en el Gran Teatro con un tributo a Mecano y vuelve la butaca familiar al Teatro Góngora. Estas son las principales propuestas de la agenda del 24 al 26 de octubre.

Peroles por San Rafael

El 24 de octubre marca el inicio de la temporada de peroles en Córdoba. No obstante, este año está en vilo la posibilidad de disfrutar de los peroles en los parques periurbanos de Los Villares, en Córdoba; La Sierrezuela, en Posadas, y Fuente Agria, en Villafranca; ya que la Junta de Andalucía ha prolongado el plazo de prohibiciones para hacer fuegos en el monte hasta el próximo 1 de noviembre por las altas temperaturas. Aunque, ahora, lo supeditan todo a la evolución de la meteorología en los días previos a la celebración.

Peroles por San Rafael. / A. J. GONZÁLEZ

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el recinto ferial de El Arenal para la celebración de peroles en la capital. Y como alternativa familiar, siempre queda la posibilidad de reunirse en las parcelas.

El Burlador, en el Palacio de Viana

El Palacio de Viana levanta el telón este jueves a las funciones de ‘El Burlador de Palacio’, que un año más, y van once ediciones, regresa con motivo de la festividad de Todos Los Santos. La obra, escrita, dirigida y protagonizada por Juan Carlos Villanueva, de Trápala Teatro, ofrece una visión desmitificada de Don Juan Tenorio.

Con pases el 24, 25 y 26 de octubre a las 20.30 horas, con aforo limitado de 40 personas. Las entradas se pueden adquirir aquí.

Escena de El Burlador de Palacio / Oscar Barrionuevo

Antílopez en la Sala Impala

La banda onubense Antílopez recalará en la Sala Impala de Córdoba el próximo 24 de octubre dentro de su gira de despedida y la presentación en directo de su último trabajo, Vida y obra. Después de una vida juntos, José Félix López y Miguel Ángel Márquez se han decidido a decir adiós.

Circo Quirós

El circo vuelve a Córdoba con el Circo Quirós que propone un espectáculo para toda la familia y en especial para los más pequeños de la casa. Y lo hace con un reclamo gigantesco: un King Kong de diez metros de altura.

Se instalará junto al Centro Comercial El Arcángel desde el viernes 24 de octubre y hasta el domingo 9 de noviembre.

Los Calaíta, en el Teatro El Brillante

La chirigota revelación y flamante ganadora del COAC 2025 de Cádiz, ‘Los Calaíta’, vuelve a Córdoba coincidiendo con el Día de San Rafael. La cita es a las 21.00 horas en el Teatro El Brillante.

Los Calaíta, en una actuación. / Europa Press

'No estoy de frente', en Teatro Góngora

Mari Paz Sayago interpreta este monólogo escrito por ella misma y Chiqui Carabante, y con dirección de Chiqui Carabante y Paco León, en el que una mujer despierta en la camilla de un hospital tras una operación y como consecuencia de la intervención, entra en una indeseada menopausia prematura. A las 20.00 horas, en el Teatro Góngora. Entradas a la venta aquí.

Hija de la Luna (Homenaje a Mecano)

El Gran Teatro acoge la representación del musical homenaje a Mecano. 'Hija de la Luna' presenta un nuevo espectáculo basado en la gira más importante de la carrera de Mecano 'Descanso dominical', donde se podrá disfrutar de un montaje, donde el vestuario y las coreografías, están completamente renovadas junto a una brillante escenografía y una puesta en escena espectacular. El sábado 25 de octubre, a las 21.00 horas. Entradas a la venta aquí.

Feria del Libro de Córdoba

La Feria del Libro cierra este fin de semana su 50ª edición, en la que por primera vez el evento se traslada al otoño. Elvira Navarro, José Carlos Ruiz, Rafael Narbona o Raúl Quinto, entre los autores que pasarán por Córdoba este fin de semana.

Todos los detalles de esta edición aquí.

‘La mujer de nuestra vida’, en Teatro Avanti

La compañía El Callejón del Gato interpreta este sábado en Teatro Avanti ‘La mujer de nuestra vida’, con traducción y adaptación de Juan García de la Coba del guion televisivo "Mr. Halpern & Mr. Johnson" de L. Goldstein. A las 19.00 horas.

‘La isla del tesoro’, en Butaca Familiar

Este domingo comienza en el Teatro Góngora la programación de Butaca Familiar con la representación de ‘La isla del tesoro’, a cargo de Compañía Escena 13, en la que combinan marionetas, canciones y un vestuario variado que actualiza la clásica historia de piratas de Robert Louis Stevenson. A las 12.00 horas.

Una escena de 'La isla del tesoro' / CÓRDOBA

Trasteando

Este domingo continúa el ciclo de ‘Trasteando’ con el recital de guitarra flamenca a cargo de Manuel Fernández. En el Centro de Flamenco Fosforito, a las 12.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Doble cita en el Teatro El Brillante

El domingo 26 de octubre, programa doble familiar en el Teatro El Brillante. A las 12.30 horas, ‘Las guerreras K-Pop’ en concierto. Y a las 17.00 horas, ‘Coco, tributo musical’.

Cata de Moriles

Del 23 al 26 de octubre se celebra la Cata de Moriles, exposición de referencia de los vinos de Moriles. Con el eslogan ‘Moriles Innova’, la muestra se centrará en los avances, mejoras e innovación en el sector, sin olvidar las degustaciones, rutas gastronómicas y propuestas turísticas.

Una de las actividades celebradas en una edición anterior de la Cata de Moriles. / José Antonio Aguilar

Noche de Carnaval en Villafranca

Este sábado 25 de octubre se celebra la I Noche de Carnaval de Villafranca de Córdoba. El evento comenzará a las 19.00 horas en la Caseta Municipal y contará con algunas de las agrupaciones más destacadas del Carnaval de Cádiz.