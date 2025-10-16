Visitas a Flora, Feria del Libro, Bustamante y Los Caños, las propuestas de ocio se multiplican este finde en Córdoba

La agenda de ocio florece este fin de semana en Córdoba con la apertura de las instalaciones del Festival Flora a las visitas y la inauguración de la 50ª Feria del Libro. Las propuestas musicales también traen un buen puñado de eventos con los conciertos de David Bustamante y Los Caños, Qurtuba Jazz y la segunda edición del Cordobita Fest que reúne a artistas locales.

Teatro, humor, salas de conciertos y los primeros actos por la festividad de San Rafael, completan el crisol de actividades en la capital del 17 al 19 de octubre.

Flora 2025

Las instalaciones de la octava edición del Festival Flora abren sus puertas al público este viernes 17 de octubre en un evento consolidado como uno de los referentes internacionales en arquitectura floral.

De nuevo, repite su fórmula de éxito: cinco artistas, cinco espacios para sorprender a entendidos y visitantes. Los creadores que participan en Flora 2025 son La Musa de la Flores, Paula Anta, Putnam Flowers, Wagner Kreusch e Ikefrana, que expondrán sus instalaciones en Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, Palacio de Viana, Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, Palacio de Orive y el Patio II del Museo Arqueológico.

El horario es de 11.00 a 20.00 horas, y la visita es gratuita y no precisa de reserva previa. Paralelamente, se celebran un centenar de actividades en torno al Festival. Todos los detalles en esta guía.

David Bustamante

El Tour Inédito de David Bustamante llega en octubre al Gran Teatro de Córdoba. La cita es el viernes 17 de octubre, a las 20.00 horas. Entradas a la venta aquí.

Los Caños

Los Caños vuelven a los escenarios para celebrar el 20º aniversario de sus inicios en la música. La cita es el viernes 17 de octubre, a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros Los Califas.

Feria del Libro de Córdoba

La Feria del Libro celebra su 50ª edición del 17 al 26 de octubre y será la primera vez en su medio siglo de vida que se traslade al otoño, a petición de la Asociación Provincial de Comerciantes de Papelería y Librería de Córdoba (Aplico), que se encargará de gestionar la cita literaria en su 50 aniversario.

Luz Gabás, Susana Martín Gijón, Elvira Navarro o Antonio Mercero (integrante de Carmen Mola) son algunos de los autores destacados que presentarán sus novedades a lo largo de la Feria.

Todos los detalles de esta edición aquí.

Mr. Kilombo y Sauron, en concierto

Doble cita en la sala de conciertos de Córdoba. Este viernes, en la Sala Hangar, Mr. Kilombo. El artista madrileño, conocido por su estilo mestizo que fusiona rock, reggae y cantautor, presentará temas de su reciente álbum ‘Todo este caos’ (2024), reflexionando sobre amor, desamor y amistad en un show íntimo y enérgico.

Y sábado, en la Sala Impala, actúa Saurom. La banda andaluza de folk metal, con más de 28 años de trayectoria, presenta este tour inspirado en su nuevo álbum ‘El Principito’.

Cordobita Fest

La mejor música hecha en Córdoba vuelve este octubre con una nueva edición del Cordobita Fest. El cartel de este año incluye a Loco Mía, Felipe Conde, Randy López, Pabellón Psiquiátrico, Sara de Las Chuches, Aire (Tributo a Mecano), Versión 2.0 y DJ Rafa León. El sábado 18 de octubre, a partir de las 18.00 horas. Entradas a la venta aquí.

Harold Pinter en el Gran Teatro

La obra de Harold Pinter llega al Gran Teatro este sábado con la representación de ‘Viejos tiempos’, con dirección de Beatriz Argüello, y un elenco encabezado Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina. ‘Viejos tiempos’ es una de las obras cumbre de la dramaturgia de Harold Pinter, un ejemplo de cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a nuestra visión del pasado y a la forma de vivir el presente.

La noche es comedia, en la Axerquía

La Noche es Comedia reúne viernes 17 de octubre en el Teatro de la Axerquía a los monologuistas: Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Xavier Deltell, Jorge García “El Perrichi”, José Campoy y Tomás García.

Qurtuba Jazz

Punto y final este fin de semana a la 11ª edición del Festival Qurtuba Jazz con doble recital. El viernes 17, a las 20.00 horas, Sheila Blanco y Federico Lechner actúan en el Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’. Y el domingo 19, a las 13.00 horas, el cine Fuenseca acoge el concierto de The Choco’s Hot Seven. En ambos casos la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Humor y magia en el Teatro El Brillante

Programa doble este fin de semana en el Teatro El Brillante. El sábado, a las 20.00 horas, cita con el humor del creador de contenido Álvaro Casares y su espectáculo ‘Check, un show bien’. Y el domingo, propuesta familiar a las 12.30 horas con el show de magia de Borja Montón ‘Ilusiónate’.

Córdoba Crea Fest

Nueva entrega del Festival CREA que se celebra este sábado 18 de octubre en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A). La actividad, dirigida a jóvenes de 16 a 30 años (con un máximo de 50 plazas), será gratuita y los participantes recibirán un kit artístico exclusivo (lienzo, carboncillo, mochila y camiseta oficial). La temática elegida es La belleza oculta, invitando a los jóvenes a reinterpretar rincones secretos y detalles invisibles de Córdoba. Se han establecido diferentes categorías de premios de 500 €, 300 € y 100 € para las tres mejores obras.

Trasteando

Este domingo continúa el ciclo de ‘Trasteando’ con el recital de guitarra flamenca a cargo de Pablo Heredia. En el Centro de Flamenco Fosforito, a las 12.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Actos por San Rafael

La capital comienza las celebraciones en torno a la festividad de San Rafael este fin de semana con dos actos tradicionales. De un lado, la Hermandad del Arcángel San Rafael de Córdoba ha programado un concierto este sábado en la Iglesia del Juramento a cargo de la Coral Tiffin Girls School Choir.

De otro, la Federación de Peñas Cordobesas celebra este domingo su tradicional perol de convivencia en Las Setas.