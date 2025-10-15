OCIO EN CÓRDOBA
Vuelve el circo a Córdoba: fechas, pases y precios del Circo Quirós
King Kong es el reclamo del nuevo espectáculo que llega a la capital
El circo vuelve a Córdoba con el Circo Quirós que propone un espectáculo para toda la familia y en especial para los más pequeños de la casa. Y lo hace con un reclamo gigantesco: un King Kong de diez metros de altura.
Con más de 30 años de historia, en la carpa del Circo Quirós vive la magia, la emoción y la fantasía con una puesta en escena en la que se dan la mano lo clásico y lo moderno con la participación de acróbatas, payasos y muchos más.
Fechas del Circo Quirós en Córdoba
El Circo Quirós se instalará junto al Centro Comercial El Arcángel desde el viernes 24 de octubre, Día de San Rafael, y hasta el domingo 9 de noviembre.
Horarios y funciones
Los días 24, 25, 26, 27, 30, 31 de octubre, y el 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, habrá funciones en diferentes horarios según el día.
Los días 28 y 29 de octubre, y 4 y 5 de noviembre no habrá función.
Venta de entradas y precios
Los precios parten de los 9,72 euros hasta los 36,63 euros, según la función y la distribución de los asientos. Los niños abonan entrada a partir de 2 años.
Las entradas pueden adquirirse aquí.
