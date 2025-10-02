Antonio Orozco, El Kanka y Beret ponen la música al finde que despide Cosmopoética en Córdoba

Versos, música y la figura de Antonio Gala marcan los compases de la agenda de cultura y ocio en Córdoba este fin de semana. A las últimas actividades y clausura de Cosmopoética, se suman el cierre de las actividades de la Semana Gala. Por su parte, Beret y El Kanka, y Antonio Orozco firman los conciertos de este finde, con sendos recitales en el Califas Fest y en el Teatro de la Axerquía, donde también se celebra el Eternos Music Party como reclamo para los más nostálgicos. La terna musical se completa con M. Ward en las Noches Eclécticas del Palacio de Viana.

En los teatros, por su parte, la oferta incluye un clásico de Shakespeare y el humor del Teatro Avanti. Y más ocio en la provincia, con la celebración de Fuente Palmera de Boda y de Enbarro, la Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla.

El Kanka + Beret

El cantautor malagueño El Kanka, uno de los nombres más destacados y respetados del panorama musical español, y el cantante sevillano Beret, uno de los referentes de la música urbana y pop en español, se unen en el escenario del Califas Fest en la Plaza de Toros de Los Califas el viernes 3 de octubre, a partir de las 20.30 horas. Las entradas están disponibles aquí.

Antonio Orozco

El cantante se sube al escenario del Teatro de la Axerquía con La Gira de mi vida con la que celebra sus 25 años de carrera recorriendo 25 ciudades españolas. El sábado 4 de octubre, a las 21.00 horas. Las entradas están agotadas.

Eternos Music Party

Un festival con cuatro de los grupos y artistas más importantes de los años ochenta, en el que un éxito da paso a otro. Hits tan conocidos como ‘Lobo-hombre en París’, ‘Vivir al este del Edén’, ‘Rock and roll en la plaza del pueblo’, ‘Salta’, ‘Viaje con nosotros’, ‘Caperucita feroz’, ‘Pensando en ti’ o ‘Perdí mi oportunidad’ sonarán en las voces de sus cantantes y compositores originales: Rafa Sánchez, Alejo Stivel, Javier Gurruchaga y José María Guzmán. Una auténtica fiesta para los amantes del mejor pop y rock hecho en España, en la que perderán la voz de tanto cantar y acabarán agotados de tanto bailar. La cita es el viernes 3 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro de la Axerquía. Entradas a la venta aquí.

Noches eclécticas en Viana

El área cultural de la Fundación Cajasur, junto al productor Fernando Vacas, han programado tres conciertos dentro del tradicional ciclo de Noches eclécticas. Tras los conciertos de Tulsa y Nena Daconte en septiembre, M.Ward actuará el sábado 4 de octubre en el Palacio de Viana. Entradas a la venta aquí.

Cosmopoética

Punto y final a la 22ª edición de Cosmopoética, que lleva como lema Una flor abrió el asfalto, y se clausura el sábado 4 de octubre.

Este viernes 3 de octubre, entre otras actividades, cita con los versos de Ismael Ramos, Santiago Elso, Lola Tórtola, Ana Carrasco Conde y Lola López Mondéjar. Y el sábado 4, clausura con un Concierto lírico homenaje a Antonio Machado en el Conservatorio de Música de Córdoba ‘Músico Ziryab’.

Consulta el programa completo aquí.

Los hidalgos de Verona

Un clásico de Shakespeare llega este viernes al Gran Teatro de Córdoba con 'Los hidalgos de Verona'. Se trata de una de las primeras comedias en las que afina las tensiones entre amistad y amor, tensiones que ocupaban un espacio no menor en la literatura de fines del Renacimiento. Con dirección de Declan Donnellan y un reparto encabezado por Jorge Basanta, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada. Entradas disponibles aquí.

Semana Gala

Coincidiendo con el aniversario del nacimiento del autor Antonio Gala el 2 de octubre, la Fundación Gala celebra una semana de actividades en torno a su figura y su obra.

El viernes 3 de octubre, el periodista Jesús Vigorra charlará a las 20.00 horas con la escritora Carmen Posadas sobre su obra y el sábado 4 de octubre, a las 12.00 horas, el secretario de Gala, Luis Cárdenas, conversará con versos de Antonio Gala con el escritor y estudioso de su obra Pedro J. Plaza. Ambos actos se celebran en la Fundación Cajasol.

Y el domingo, clausura de la Semana Gala con un concierto a cargo de la Camerata Gala en su Fundación. A las 12.00 horas.

Humor y teatro infantil en Teatro Avanti

Dos propuestas de humor en femenino este fin de semana en el Teatro Avanti. El viernes 3 de octubre, Maru Candel con su show de stand up, música e improvisación. Y el sábado 4, turno de Eva y Qué con su espectáculo ‘Me tenéis frita’.

Y el domingo 5, cita con la butaca familiar con la obra ‘Garbancita’, de Teatro La Paca, a las 12.00 horas.

Café Cantante

El Centro de Flamenco Fosforito continúa con la programación de Café Cantante este sábado con Andrea Heredia. A las 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Fuente Palmera de Boda

Fuente Palmera de Boda alcanza su 17ª edición y se celebrará del 2 al 5 de octubre en el entorno de la Plaza Real, con la presencia de 34 expositores de empresas relacionadas con el sector y 12 firmas en la pasarela. Más información aquí.

Bach en Ategua

La Asociación Amigos de Ategua organiza el próximo sábado 4 de octubre una nueva edición de su ciclo Las Lunas de Ategua, que tendrá lugar en el yacimiento de Ategua, situado en la barriada cordobesa de Santa Cruz. En esta ocasión, la música que dará la bienvenida a la luna y al atardecer será la de Johann Sebastian Bach, con motivo del 275º aniversario de su fallecimiento. Ategua se suma a así a las diversas celebraciones de esta efeméride, que ha homenajeado al compositor en conciertos desarrollados por todo el mundo en museos, iglesias, castillos y palacios.

Feria de Baena

Baena celebra hasta el sábado su Feria Real 2025 en un evento que apuesta por la feria de día y con una amplia programación. El viernes 3, pasacalles de gigantes y cabezudos, concurso de Sevillanas con música en directo y conciertos de Tabernícolas Versiones, Mileniun Especial Juventud, Kei Levy y Johanna Santos. Ese mismo día, en la Ronda Norte se celebrará el espectáculo de luz y sonido Renovation Experience.

El sábado, actuaciones de grupos Trueno Azul y Orquesta Milenium, concierto de Marisol Bizcocho y el festival Baena 90, con tributos a Abba, Mecano, Alaska y Fangoria, Estudio 54, D Cine, junto a artistas invitadas como Rebeca y KU Minerva.

Enbarro, cita con la cerámica en La Rambla

Del 3 al 5 de octubre, La Rambla acoge la 95ª edición de su emblemática Feria de Alfarería y Cerámica, un evento consolidado como referente nacional y como una cita imprescindible para los amantes del arte, la cultura y las tradiciones populares.

Durante tres días, más de 15 expositores locales presentarán sus obras en la zona de exposición y venta. La feria incluye también talleres participativos dirigidos a todos los públicos.

Zoco nazarí en Iznájar

La localidad cordobesa de Iznájar celebra este fin de semana 12ª edición de “Iznazarí. Culturas en tierras fronterizas”. Del 3 al 5 de octubre, el municipio se transformará en una alcaicería nazarí con puestos de artesanía y gastronomía, espectáculos de fuego, música en directo, pasacalles y talleres para todas las edades.