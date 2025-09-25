Versos de Cosmopoética y la música de Pastora Soler, Leiva, Nena Daconte y Ana Belén componen un pleno para el finde en Córdoba

Último fin de semana de septiembre con temperaturas contenidas y la agenda de ocio en plena eclosión. A los conciertos en Córdoba de Pastora Soler, Leiva, Nena Daconte y Ana Belén, se suma el arranque de Cosmopoética y la Noche de los Investigadores.

Mientras que en la provincia, el foco se centra en Pozoblanco, y sus fiestas en honor de Nuestra Señora de las Mercedes; y en Lucena todo está listo para la celebración de una Magna que contará con 18 pasos procesionales. Estos son los eventos destacados en Córdoba y provincia del 26 al 28 de septiembre.

Cosmopoética

Córdoba vuelve a reivindicarse como ciudad de la poesía y se prepara para recibir a un gran grupo de autores y poetas locales, nacionales e internacionales en 22ª edición de Cosmopoética, que se celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre y que lleva como lema Una flor abrió el asfalto.

El viernes 26, a las 20.30 horas en el Teatro Góngora, tendrá lugar la inauguración con un encuentro entre los escritores Junot Díaz y Mayra Santos-Febre, moderado por Azahara Palomeque. Y el estreno de ‘Unas leonas somos: las raperas de Al-Ándalus’, un espectáculo poético-flamenco a cargo de Antonio Manuel y Andrea Santalusía.

Consulta el programa completo aquí.

Pastora Soler

La cantante Pastora Soler celebra 30 años sobre los escenarios con su gira ‘Rosas y Espinas Tour’. Un espectáculo lleno de recuerdos en los que revelará al público los momentos clave de su carrera, las canciones icónicas y sus éxitos más importantes. La cita es el viernes 26 de septiembre a las 22.00 horas.

Pastora Soler en su último concierto en Córdoba. / FRANCISCO GONZALEZ

Nena Daconte

El área cultural de la Fundación Cajasur, junto al productor Fernando Vacas, han programado tres conciertos dentro del tradicional ciclo de Noches eclécticas. Tulsa, Nena Daconte y M.Ward actuarán entre septiembre y octubre en el patio de Columnas del Palacio de Viana.

Este viernes 26, el escenario de Viana estará ocupado por la madrileña Nena Daconte, o lo que es lo mismo, Mai Meneses, una de las cantantes con un paso más fugaz por Operación Triunfo.

DJ Symphonic & Royal Film Orchestra

El viernes 26 de septiembre es el turno del homenaje sinfónico a grandes canciones y artistas del pop actual con DJ Symphonic & Royal Film Orchestra. Entradas a la venta aquí.

Leiva

El cantante madrileño ha incluido a Córdoba en su ‘Tour Gigante 2025’. Tras dos años apartado de los escenarios, llega a la capital el sábado 27 de septiembre, en una gira que con la que está recorriendo 28 ciudades españolas.

Ana Belén

Seis años después de su última gira musical, Ana Belén llega a Córdoba el próximo 27 de septiembre con Más D Ana, una gira para 2025 donde repasará los grandes éxitos de su repertorio y algún tema nuevo de su inminente próximo álbum, acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José. Entradas a la venta aquí.

Doble sesión de humor en Avanti

Cita con el humor en Teatro Avanti. El viernes 26, 'Campoyadas', José Campoy, donde el cómico jerezano mezcla monólogos, chistes, imitaciones e improvisación para hablarnos de temas cotidianos como las parejas o los sobrinos.

Y el sábado 27, 'Noche de chicas', a cargo de Sil de Castro, una función exclusiva y solo para mujeres. Un entorno seguro, sano y sororo, lleno de risas empoderadas que te empoderan. Sil De Castro será la anfitriona acompañada por artistas invitadas para la ocasión.

Noche de los Investigadores

Tras varias semanas dedicadas a la divulgación de la ciencia con diferentes actividades en Córdoba capital y municipios de la provincia, llega este viernes 26 de septiembre la gran cita de la Noche Europea de los Investigadores.

Los jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba acogerán a partir de las 19.00 horas la Feria de los Ingenios, una feria científica abierta a todo tipo de públicos que este año, con 37 stands, batirá récord de participación, y en la que a través de experimentos, juegos y talleres interactivos para todo tipo de públicos volverá a mostrarse la faceta más práctica de la ciencia.

Magna de Lucena

Este sábado 27 de septiembre, Lucena celebra su Magna. La aparición de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén en la calle Alcaide, a las 19.05 horas, iniciará el recorrido por la carrera oficial de los 18 pasos procesionales que compondrán la magna pasionista de Lucena. Esta procesión extraordinaria, coincidente con el Año Santo Jubilar de la Iglesia Católica, unirá las representaciones evangélicas, por orden cronológico.

Feria de Pozoblanco

Pozoblanco vive ya inmerso en sus fiestas en honor de Nuestra Señora de las Mercedes, que se extenderán hasta el próximo domingo. Los Aslándticos, Húngara, No me pises que llevo chanclas, Seguridad Social y Los Inhumanos, son los platos fuertes de la programación de estos días de feria.

Café Cantante

El Centro de Flamenco Fosforito continúa con la programación de Café Cantante este sábado con Nerea Fernández. A las 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Electrolunch en el C3A

El sábado 27 de septiembre, a partir de las 12.00 horas, cita con Electrolunch en el Centro de Creación Contemporánea (C3A) con la música de Radio Slave, Durand, Talin, Isa Ruiz, Bony Stuche y Meri Kuin.

Daviles de Novelda en la Sala Impala

Tras el lanzamiento de su nuevo single ‘Si me faltaras’, Daviles de Novelda llega a Córdoba este sábado 27, en la Sala Impala, con su gira ‘El Camino Que Elegí’. El espectáculo combinará el flamenco con sonidos urbanos, presentando temas nuevos del álbum junto a sus éxitos más conocidos.

Media Maratón Córdoba – Almodóvar del Río

La 39ª edición de la Media Maratón Córdoba-Almodóvar, se celebra este domingo 28 de septiembre y tendrá como punto de partida el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara. El Gran Pórtico del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara dará la salida a los más de 600 corredores que ya han confirmado su presencia.