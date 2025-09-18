Raphael y Vanesa Martín, estrellas de un finde en Córdoba con Fiesta del Queso en Zuheros y del Vino y la Tapa en Montilla-Moriles

A la agenda de ocio en Córdoba este fin de semana no solo le faltan horas sino también días. El número de propuestas condensadas entre el viernes 19 y el domingo 21 obligan a elegir bien, ya que unos planes obligarán a sacrificar otros al solaparse y el atractivo de los eventos propuestos dificulta la elección.

Tomen nota. En tres días tenemos los conciertos de Vanesa Martín y Raphaelen el Califas Fest, los festivales Grita y Ultraligero en el Teatro de la Axerquía, concierto de Tulsa en las Noches Eclécticas del Palacio de Viana, la Fiesta del Queso de Zuheros, la Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla-Moriles, Feria en El Carpio, el Jardín Alhambra en el cine Fuenseca…

¿Quieren más? Seguimos. ‘La venganza de Don Mendo’ en el Gran Teatro y vuelven las funciones a Teatro Avanti con espectáculos teatrales y monólogos de humor. Continuamos con el BAH Festival, dedicado a la danza, y las habituales citas con el flamenco en la capital. Citas a las que se suman las actividades de la Semana Europea de la Movilidad.

Vanesa Martín

La cantante regresa dos años después al mismo escenario en el que triunfó con el público cordobés en 2023 para presentar su último trabajo de estudio ‘Casa Mía’. La cita es el viernes 19 de septiembre, a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros, dentro del programa Califas Fest.

Vanesa Martín en su último concierto en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Raphael

Raphael vuelve a los escenarios, tras su tratamiento por un linfoma cerebral, que le obligó a cancelar conciertos y paralizar la gira Raphaelísimo, un espectáculo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español, tras más de seis décadas sobre los escenarios.

El cantante Raphael. / EUROPA PRESS

El concierto previsto en Córdoba en el Califas Fest este sábado 20 de septiembre, en la Plaza de Toros, no se vio afectado por la cancelación, después de que el cantante anunciara su vuelta a los escenarios el pasado 15 de junio.

Festival Grita Córdoba

El Festival GRITA CÓRDOBA celebra su cuarta edición con una celebración al rock y metal hecho en la capital. En el escenario estarán Renacimiento, T-Reviento, Ciclón y Hamlet. El viernes 19 de septiembre, con entradas a la venta aquí.

Cartel del Fetival Grita Córdoba / CÓRDOBA

Festival Ultraligero

Las propuestas más frescas y contemporáneas toman el escenario del Teatro de la Axerquía el sábado 20 de septiembre con el Festival Ultraligero y un cartel que incluye a Rufus T Firefly, Dalila, Parquesvr, Retro Casetta y Mind Enterprises. A las 16.00 horas, con entradas a la venta aquí.

Noches eclécticas en Viana

El área cultural de la Fundación Cajasur, junto al productor Fernando Vacas, han programado tres conciertos dentro del tradicional ciclo de Noches eclécticas. Tulsa, Nena Daconte y M.Ward actuarán entre septiempre y octubre en el patio de Columnas del Palacio de Viana.

Tulsa. / CÓRDOBA

El viernes 19 de septiembre, es el turno de Tulsa. Entradas a la venta aquí.

Fiesta del Queso

La Villa de Zuheros vuelve a ser el epicentro de los amantes del queso este mes de septiembre con la celebración de una nueva edición, la vigesimosegunda, de la Fiesta del Queso, que desde el jueves 18 al domingo 21 de septiembre, convierte a este municipio de la Subbética cordobesa en un referente del turismo gastronómico y de degustación.

Durante las cuatro jornadas, el evento atraerá a una media de 15.000 visitas y se prevé la venta de 12 toneladas de queso. Unos datos muy destacados para este municipio cordobés de 600 habitantes, considerado como uno de los más bonitos de España y que aspira además a convertirse este año Capital del Turismo Rural.

Stand de la Fiesta del Queso de Zuheros. / FRANCIS FLORES

Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla-Moriles

Montilla celebra este fin de semana la 18º Fiesta del Vino y la Tapa, así como el tradicional Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, actividades centrales del calendario de la Vendimia Montilla-Moriles, que se celebrarán del 19 al 21 de septiembre en el Complejo Envidarte. Durante el evento, la estrella serán los vinos de la DO Montilla-Moriles, que estarán presente en los quince estands de 21 empresas y donde se combinarán las mejores bodegas con una rica y variada oferta gastronómica. También habrá catas dirigidas, maridajes innovadores y nuevas experiencias enogastronómicas, además de demostraciones artesanas

La Venganza de Don Mendo

Fundación Fepamic en colaboración con la compañía La Toga Teatro presenta este viernes 19 de septiembre en el Gran Teatro ‘La venganza de Don Mendo’. Divertida comedia escrita en verso y ambientada en el medievo, que narra la venganza que llevará a cabo el marqués Don Mendo para acabar con la vida de su amada Magdalena, hija del Conde Don Nuño, al descubrir que ella le ha sido infiel e incluso ha ordenado su muerte para deshacerse de él y casarse con otro noble. A las 20.30 horas.

Vuelve el humor a Teatro Avanti

El Teatro Avanti retoma con fuerza su programación este fin de semana con tres espectáculos. El viernes 19, Piensa en Wilbur, un espectáculo repleto de acrobacias, humor y peligro, mucho peligro: la única forma en que Wilbur sabe vivir.

El sábado 20, turno del humorista Manolo Sarriá y su monólogo ‘A mí también me pasa’. Y el domingo, a las 18.00 horas, Bipedestrucción, un espectáculo de danza para todos los públicos.

Manolo Sarriá en Teatro Avanti. / CÓRDOBA

Jardín Alhambra en el Fuenseca

Coincidiendo con el centenario de Cervezas Alhambra, regresa a Córdoba la propuesta Jardín Alhambra, con un programa lleno de actividades que se desarrollarán de martes a domingos en el cine Fuenseca entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre.

En este espacio se desarrollarán catas de cerveza, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres de artesanía, DJ sessions y música en directo dentro del ciclo Momentos Alhambra.

Jardínes Alhambra regresa a Córdoba. / Cervezas Alhambra

Consulta la programación completa aquí.

BAH Festival

Del 19 al 21 de septiembre de 2025, las calles y plazas de Córdoba volverán a llenarse de movimiento, música y arte con la tercera edición del BAH Festival, un encuentro que apuesta por la danza contemporánea como "motor cultural, social y comunitario. El BAH Festival, impulsado por el colectivo Baiven, regresa con una programación diversa, abierta y participativa, "donde todas las personas están invitadas a mirar, sentir y bailar juntas". Durante tres días, la ciudad se convertirá en escenario vivo para compañías locales, nacionales e internacionales que traerán propuestas innovadoras y accesibles para todas las edades.

Semana Europea de la Movilidad

Córdoba celebrará la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre con rutas en bicicleta, un concurso escolar y un concierto con el Templo Romano de telón de fondo.

El concierto del pianista cordobés Alberto de Paz será el día 19 en la calle Capitulares, con el Templo Romano de fondo y un aforo para 400 personas. Y como es habitual el domingo 21 de septiembre, la avenida de República Argentina se convertirá en el epicentro de la programación con talleres, rutas y otras actividades. Consulta el programa aquí.

Manuel Murillo

La huella de Ziryab

Del 18 al 20 de septiembre se celebran, en la Casa Árabe, las Jornadas ‘La huella de Ziryab’con conferencias, presentaciones de libros, proyecciones y conciertos para redescubrir la figura de Ziryab, el gran músico del siglo IX que transformó al-Andalus y cuya herencia sigue viva en nuestra cultura.

Celtian en la Sala M100

La magia del folk metal llega a la sala M100 este sábado 20 de septiembre con dos de las bandas más aclamadas del género: Celtian y Argion. Melodías épicas, emoción desbordante y un directo cargado de energía en una noche única para los amantes del metal con tintes celtas y letras que tocan el alma. A las 20.00 horas.

Flamenco en la terraza

Continúa el ciclo de ‘Flamenco en la terraza’ con la actuación en el Centro de Recepción de Visitantes. Este viernes, a las 22.00 horas, actuación de baile de Jorge del Pino. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Café Cantante

El Centro de Flamenco Fosforito retoma la programación de Café Cantante este sábado con Carmen Romero. A las 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.