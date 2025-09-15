Fiesta del Queso de Zuheros 2025: queserías, programación y horarios

La Villa de Zuheros vuelve a ser el epicentro de los amantes del queso este mes de septiembre con la celebración de una nueva edición, la vigesimosegunda, de la Fiesta del Queso, que desde el jueves 18 al domingo 21 de septiembre, convierte a este municipio de la Subbética cordobesa en un referente del turismo gastronómico y de degustación.

Durante las cuatro jornadas, el evento atraerá a una media de 15.000 visitas y se prevé la venta de 12 toneladas de queso. Unos datos muy destacados para este municipio cordobés de 600 habitantes, considerado como uno de los más bonitos de España y que aspira además a convertirse este año Capital del Turismo Rural.

Un total de 23 queserías participan en esta edición. / FRANCIS FLORES

Organizada por Quesos Los Balanchares, con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), la Fiesta del Queso de Zuheros es una de las citas gourmet más esperadas del año y aspira a repetir el éxito de pasadas ediciones con una propuesta que aúna la sinergia triunfadora de gastronomía y turismo, pues además de disfrutar de los productos seleccionados por las queserías participantes, con más de 23 queserías, quienes acudan a la cita podrán disfrutar además del atractivo turístico de la localidad.

Programación de la Fiesta del Queso de Zuheros

La cita se inaugurará el jueves 18 de septiembre a las 19.00 horas y será clausurada el domingo a las 15.30 horas. Además de los expositores y catas, la cita mantiene su carácter festivo con actividades para todos los públicos, música en directo, bailes, pinta caras, juegos infantiles, catas de queso, talleres de elaboración artesanal de quesos y productos lácteos, visitas a una quesería o un desayuno lácteo.

Público en la Fiesta del Queso de Zuheros. / CÓRDOBA

Variedades de queso para la compra y degustación

La muestra contará con la participación de 23 queserías procedentes de varias comunidades autónomas, entre las que hay que destacar las seis queserías cordobesas, de las que tres son de la zona norte, una de la campiña y dos de la Subbética, entre ellas la quesería Los Balanchares de Zuheros

Horarios de la Fiesta del Queso

El horario de la Fiesta del Queso es el siguiente: el jueves permanecerá abierta de 19.00 a 00.00 horas, viernes y sábado de 10.30 a 00.00 horas, y domingo, de 10.00 a 15.30 horas.