Cata flamenca, última ferias de agosto y un mundial de fútbol para acabar el mes: así se presenta el fin de semana en Córdoba

Agosto llega a su final y, antes de dar paso a septiembre, con el reinicio de la actividad, dejará una agenda de ocio en Córdoba para todos los gustos. Los futboleros podrán disfrutar del inicio del Mundial de Clubes Trofeo Al-Ándalus. Para música, los últimos espectáculos de los ciclos flamencos en la capital. O, en la provincia, la Cata Flamenca de Montilla. Las ferias en algunos pueblos ponen el broche.

Si no quieres perderte nada, apunta los planes de este fin de semana:

Medio siglo de Cata Flamenca en Montilla

Dentro de la Fiesta de la Vendimia, la localidad de Montilla celebra la 50ª edición de la Cata Flamenca, con la actuación de los cantaores Antonio Reyes, Carmen Linares, El Pele y Antonio Mejías, acompañados a la guitarra por Paco Cepero, Edu Espín, Salvador Gutiérrez y Niño Seve, y con el baile de Mercedes de Córdoba. También participarán el cantaor Isco Heredia y el guitarrista Julio Romero, representando al Festival Cante de Las Minas.

Tendrá lugar el sábado 30 de agosto, en Envidarte. La velada será presentada por Antonio Varo y promete un homenaje a la tradición flamenca y al público que ha apoyado el festival durante 50 años.

Mundial juvenil de clubes en El Arcángel

Uno de los grandes eventos del fútbol de cantera en Córdoba dará comienzo el próximo domingo, 31 de agosto, nada más y nada menos que con un Córdoba CF - Real Madrid en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

La fase de grupos del Mundial de Clubes Trofeo Al-Ándalus dará comienzo con este partido y continuará en diferentes sedes de la provincia. Las entradas para los partidos de este XVI edición del trofeo pueden adquirirse aquí. Este año participan Corinthians, Palmeiras, Racing de Avellaneda, River Plate, Real Madrid, FC Barcelona, Betis, Benfica, Sevilla, Como, AS Nylon y Córdoba CF.

Ferias en la provincia

La provincia de Córdoba celebra las últimas ferias de agosto. Concretamente, son cuatro los pueblos que tienen fiesta este fin de semana:

Feria de San Agustín de Hinojosa del Duque: del 24 al 30 de agosto.

Feria Real de Espejo: del 26 a 31 de agosto.

Feria Real de Monturque: del 28 al 31 de agosto.

Feria de Priego de Córdoba: del 29 de agosto al 3 de septiembre.

Conciertos Sentidos en Viana

El ciclo Conciertos Sentidos continúa en el patio de Columnas del Palacio de Viana este viernes, 29 de agosto, con la actuación de Sara Sístole. El concierto tendrá lugar a las 22.00 horas y la entrada, a 10 euros, puede comprarse a través de la web del Palacio de Viana.

Sara Sístole es una artista gallega que el pasado 21 de febrero estrenó su single Pude verte en colaboración con Coti y que trabaja en su segundo LP.

Flamenco en la Terraza

La terraza del Centro de Recepción de Visitantes acogerá este fin de semana una nueva actuación del ciclo Flamenco en la Terraza. En esta ocasión, será el viernes, 29 de agosto, Sonia Monje quien protagonice el espectáculo. Antes, este jueves, será el turno de Miriam 'La Chiqui'.

Las entradas para ambos espectáculo, al igual que para los anteriores, es libre hasta completar aforo.

Recital flamenco en la Posada del Potro

Y de flamenco saben bien también en la Posada del Potro, que este sábado, 30 de agosto, acoge los últimos espectáculos de Al calor del flamenco, un ciclo que viene dejando sesiones de 90 minutos de arte jondo desde el mes de julio.

Este sábado, a las 22.00 horas, al cante estará Inma de la Vega y al toque, Paco de Dios. La entrada es libre hasta completar el aforo.